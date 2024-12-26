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Perde Kaldırarak Evi Isıtanlardan İlginç Komplo Teorilerine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Perde Kaldırarak Evi Isıtanlardan İlginç Komplo Teorilerine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
26.12.2024 - 17:48

Twitter'da yapılan komik paylaşımlar Instagram'dan TikTok'a tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan tweetler farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da X'i mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Kerem Aktürkoğlu'nun nişanının damga vurduğu Perşembe günü de mizah timeline'ı dolu doluydu. Bakalım hafta sonuna bir adım daha yaklaştığımız bu günün son 24 saatinde en çok öne çıkan paylaşımlar hangileri olmuş? En çok nelere gülünmüş?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!
twitter.com

Bravo!

Bravo!
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Milli yıldızımız Kerem Aktürkoğlu'nun nişanı da dilden düşmedi.

Milli yıldızımız Kerem Aktürkoğlu'nun nişanı da dilden düşmedi.
twitter.com

Meslek dediğin altın bilezik zaten.

Meslek dediğin altın bilezik zaten.
twitter.com
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Kaybolan değerlerimiz...

Kaybolan değerlerimiz...
twitter.com

Masum...

Masum...
twitter.com

Yanlış mıymış?

Yanlış mıymış?
twitter.com

Doğru olabilir mi?

Doğru olabilir mi?
twitter.com

Bu işler kısmet...

Bu işler kısmet...
twitter.com
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Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
twitter.com

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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