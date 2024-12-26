Perde Kaldırarak Evi Isıtanlardan İlginç Komplo Teorilerine Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Perde Kaldırarak Evi Isıtanlardan İlginç Komplo Teorilerine Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Twitter'da yapılan komik paylaşımlar Instagram'dan TikTok'a tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan tweetler farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da X'i mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Kerem Aktürkoğlu'nun nişanının damga vurduğu Perşembe günü de mizah timeline'ı dolu doluydu. Bakalım hafta sonuna bir adım daha yaklaştığımız bu günün son 24 saatinde en çok öne çıkan paylaşımlar hangileri olmuş? En çok nelere gülünmüş?
İyi eğlenceler 🚀
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Başlayalım!
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Bravo!
👇
Milli yıldızımız Kerem Aktürkoğlu'nun nişanı da dilden düşmedi.
Meslek dediğin altın bilezik zaten.
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Kaybolan değerlerimiz...
Masum...
Yanlış mıymış?
Doğru olabilir mi?
Bu işler kısmet...
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Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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