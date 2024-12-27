Beşiktaş 2024'ü Bir An Önce Unutmak İstiyor: Kahır Dolu Bir Yıl

2024 yılının sonuna geldiğimiz bugünlerde bir yılın muhasebesini hepimiz yapmaya başladık. Sporda, özellikle futbolda da geriye dönüp baktığımızda kaos dolu bir yılı geride bıraktık. Bu kaos kelimesini tam manasıyla karşılayan takım ise Beşiktaş oldu. Beşiktaşlılar iki kupa kazansalar da 2024'ü unutmak için ellerinden geleni yapacaklar. İşte Beşiktaş için kahır dolu bir yıldan akılda kalması istenmeyenler...