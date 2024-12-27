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Beşiktaş 2024'ü Bir An Önce Unutmak İstiyor: Kahır Dolu Bir Yıl

Beşiktaş 2024'ü Bir An Önce Unutmak İstiyor: Kahır Dolu Bir Yıl

2024enler
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.12.2024 - 12:01

2024 yılının sonuna geldiğimiz bugünlerde bir yılın muhasebesini hepimiz yapmaya başladık. Sporda, özellikle futbolda da geriye dönüp baktığımızda kaos dolu bir yılı geride bıraktık. Bu kaos kelimesini tam manasıyla karşılayan takım ise Beşiktaş oldu. Beşiktaşlılar iki kupa kazansalar da 2024'ü unutmak için ellerinden geleni yapacaklar. İşte Beşiktaş için kahır dolu bir yıldan akılda kalması istenmeyenler...

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Beşiktaş 2024 Ocak ayına geldiğinde 26 puanla lider Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 14 puan gerisinde beşinci sırada yer alıyordu. Ligden kopuşun yavaş yavaş başladığı haftalarda dramatik yenilgiler başlıyordu.

Beşiktaş 2024 Ocak ayına geldiğinde 26 puanla lider Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 14 puan gerisinde beşinci sırada yer alıyordu. Ligden kopuşun yavaş yavaş başladığı haftalarda dramatik yenilgiler başlıyordu.

Beşiktaş, Ocak ayında çıktığı 6 lig maçına 3 yenilgi 1 beraberlik 2 galibiyet sığdırabildi. Kupada da Eyüpspor'u eledi. En dramatiği şüphesiz Pendikspor'a karşı alınan 4-0'lık mağlubiyetti.

Beşiktaş, Ocak ayında çıktığı 6 lig maçına 3 yenilgi 1 beraberlik 2 galibiyet sığdırabildi. Kupada da Eyüpspor'u eledi. En dramatiği şüphesiz Pendikspor'a karşı alınan 4-0'lık mağlubiyetti.

Beşiktaş 1-3 Kasımpaşa

Çaykur Rizespor 0-4 Beşiktaş

Beşiktaş 3-0 Fatih Karagümrük 

Pendikspor 4-0 Beşiktaş

Beşiktaş 0-0 Adana Demirspor

Sivasspor 1-0 Beşiktaş

Beşiktaş 4-0 Eyüpspor (KUPA)

Beşiktaş, Şubat ayına 4.sırada girdi ancak zirvenin tam 24 puan gerisindeydi. Ne şampiyonluk ne de şampiyonlar ligi hiçbirinin hayali bile kalmamıştı.

Beşiktaş, Şubat ayına 4.sırada girdi ancak zirvenin tam 24 puan gerisindeydi. Ne şampiyonluk ne de şampiyonlar ligi hiçbirinin hayali bile kalmamıştı.

Beşiktaş ilginç ama Şubat ayını maç kaybetmeden geçti. Trabzonspor zaferi ise Semih Kılıçsoy'un parladığı maç oldu.

Beşiktaş ilginç ama Şubat ayını maç kaybetmeden geçti. Trabzonspor zaferi ise Semih Kılıçsoy'un parladığı maç oldu.

Beşiktaş 2-0 Trabzonspor

Kayserispor 0-0 Beşiktaş

Beşiktaş 2-0 Konyaspor

İstanbulspor 0-2 Beşiktaş

Antalyaspor 1-2 Beşiktaş (KUPA)

Beşiktaş 2-0 Konyaspor (KUPA)

Görece iyi geçen Şubat ayı da Beşiktaş için puan farkını düşürmedi aksine 2 puan daha ekleyerek Mart ayına zirvenin 26 puan gerisinde girdi.

Görece iyi geçen Şubat ayı da Beşiktaş için puan farkını düşürmedi aksine 2 puan daha ekleyerek Mart ayına zirvenin 26 puan gerisinde girdi.
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Mart ayında ise Beşiktaş maç kazanamadı. 3 maça çıkan Beşiktaş derbi mağlubiyeti de alarak büyük bir yara aldı.

Mart ayında ise Beşiktaş maç kazanamadı. 3 maça çıkan Beşiktaş derbi mağlubiyeti de alarak büyük bir yara aldı.

Beşiktaş 0-1 Galatasaray

Gaziantep 2-0 Beşiktaş

Beşiktaş 1-2 Antalyaspor

Nisan ayındaydık ve Beşiktaş ligde lider Galatasaray'dan tam 35 puan fark yemişti. Maç kazanmayı unutan Beşiktaş bu ayda da Fenerbahçe'ye derbi kaybetti.

Nisan ayındaydık ve Beşiktaş ligde lider Galatasaray'dan tam 35 puan fark yemişti. Maç kazanmayı unutan Beşiktaş bu ayda da Fenerbahçe'ye derbi kaybetti.

Başakşehir 1-1 Beşiktaş

Beşiktaş 1-1 Samsunspor

Beşiktaş 2-0 Ankaragücü

Fenerbahçe 2-1 Beşiktaş

Ankaragücü 0-0 Beşiktaş (KUPA)

Beşiktaş ligi bitireli çok olmuştu ama tutunacak tek dal kupa kalmıştı. Kendisi gibi ligden erken kopan Trabzonspor'la finalde karşılaşan Beşiktaş kupanın sahibi oldu.

Beşiktaş ligi bitireli çok olmuştu ama tutunacak tek dal kupa kalmıştı. Kendisi gibi ligden erken kopan Trabzonspor'la finalde karşılaşan Beşiktaş kupanın sahibi oldu.

Beşiktaş 3-2 Rizespor

Alanyaspor 1-1 Beşiktaş

Beşiktaş 2-2 Hatayspor

Kasımpaşa 2-1 Beşiktaş

Beşiktaş 1-0 Ankaragücü (KUPA)

Beşiktaş 3-2 Trabzonspor (KUPA)

Mayıs ayı çileli geçen bir sezonun ödülü gibiydi. Finalde kazanılan maçla Beşiktaş hem gelecek sezona umut aşılamış hem de üzdüğü taraftarını sevindirmişti.

Mayıs ayı çileli geçen bir sezonun ödülü gibiydi. Finalde kazanılan maçla Beşiktaş hem gelecek sezona umut aşılamış hem de üzdüğü taraftarını sevindirmişti.

Bol hoca değişimli sezonun ardından Beşiktaş yeni sezona Giovanni van Bronckhorst'la anlaşarak başladı.

Bol hoca değişimli sezonun ardından Beşiktaş yeni sezona Giovanni van Bronckhorst'la anlaşarak başladı.
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Beşiktaş, transfer sezonuna hızlı bir giriş yaptı. Rafa Silva transferiyle başlayan sürece birçok isim eklenerek Beşiktaş, Avrupa maçlarına yeni transferleriyle çıkabildi.

Beşiktaş, transfer sezonuna hızlı bir giriş yaptı. Rafa Silva transferiyle başlayan sürece birçok isim eklenerek Beşiktaş, Avrupa maçlarına yeni transferleriyle çıkabildi.

Temmuz ayında da kadroya İtalyan golcü Ciro Immobile katıldı. Immobile'nin gelişiyle eksik tamamlanmış gibiydi ve camia havaya girmişti.

Temmuz ayında da kadroya İtalyan golcü Ciro Immobile katıldı. Immobile'nin gelişiyle eksik tamamlanmış gibiydi ve camia havaya girmişti.

Beşiktaş, Ağustos ayına ve bir nevi yeni sezona tarihi bir zaferle başladı. Beşiktaş, Galatasaray'ı 5-0 yenerek camiaya güzel bir hediye verdi. Avrupa kupalarında da Beşiktaş, Lugano galibiyetleriyle tur atlayarak Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kalmayı başardı. Ligde de ikide ikiyle iyi başlangıç vardı.

Beşiktaş, Ağustos ayına ve bir nevi yeni sezona tarihi bir zaferle başladı. Beşiktaş, Galatasaray'ı 5-0 yenerek camiaya güzel bir hediye verdi. Avrupa kupalarında da Beşiktaş, Lugano galibiyetleriyle tur atlayarak Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kalmayı başardı. Ligde de ikide ikiyle iyi başlangıç vardı.

Beşiktaş 5-0 Galatasaray (SÜPER KUPA)

Lugano 3-3 Beşiktaş

Beşiktaş 5-1 Lugano

Samsunspor 0-2 Beşiktaş

Beşiktaş 4-2 Antalyaspor

Beşiktaş, Eylül ayında Avrupa'da sallansa da ligde yoluna devam etti. Trabzonspor'u 10 kişi kalmasına rağmen yenemese de futbol ümit vermeye devam etti.

Beşiktaş, Eylül ayında Avrupa'da sallansa da ligde yoluna devam etti. Trabzonspor'u 10 kişi kalmasına rağmen yenemese de futbol ümit vermeye devam etti.

Beşiktaş 2-0 Sivasspor

Trabzonspor 1-1 Beşiktaş

Beşiktaş 2-1 Eyüpspor

Kayserispor 0-3 Beşiktaş

Ajax 4-0 Beşiktaş (AVRUPA LİGİ)

Ekim ayı ise dertlerin başlangıcı oldu. Beşiktaş yine ligden kopmaya başladı ve Galatasaray derbisini kaybetti.

Ekim ayı ise dertlerin başlangıcı oldu. Beşiktaş yine ligden kopmaya başladı ve Galatasaray derbisini kaybetti.

Gaziantep F 1-1 Beşiktaş

Beşiktaş 2-0 Konyaspor

Galatasaray 2-1 Beşiktaş

Beşiktaş 1-3 E. Frankfurt

Lyon 0-1 Beşiktaş

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Kasım ayı ise Beşiktaş için iflas ayı oldu. Beşiktaş hem ligden hem Avrupa'dan koptu. Hocasıyla yollarını ayırdı, Başkan Hasan Arat istifa etti.

Kasım ayı ise Beşiktaş için iflas ayı oldu. Beşiktaş hem ligden hem Avrupa'dan koptu. Hocasıyla yollarını ayırdı, Başkan Hasan Arat istifa etti.

Beşiktaş 1-3 Kasımpaşa

Başakşehir 0-0 Beşiktaş

Beşiktaş 2-4 Göztepe

Beşiktaş 2-1 Malmö

Beşiktaş 1-3 Maccabi Tel Aviv

Beşiktaş için 2024 iki kupaya rağmen unutulması gereken bir yıl olarak tarihe geçti. 2025 ise bir sürü bilinmezlikle geliyor.

Beşiktaş için 2024 iki kupaya rağmen unutulması gereken bir yıl olarak tarihe geçti. 2025 ise bir sürü bilinmezlikle geliyor.
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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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