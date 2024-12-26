onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Ahmet Çakar Kendisine Gelen Soruları Yanıtladı: “Erkekler 38 Numara Ayakkabı Giymez” Sözleri Dikkat Çekti

Ahmet Çakar Kendisine Gelen Soruları Yanıtladı: “Erkekler 38 Numara Ayakkabı Giymez” Sözleri Dikkat Çekti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
26.12.2024 - 13:30

BTube adlı YouTube kanalına konuk olarak katılan Ahmet Çakar, kendine yapılan yorumları okudu ve sorulan soruları yanıtladı. Programın kesitlerinden biri sosyal medyada gündeme geldi. Çakar’a gelen sorulardan biri “Hocam bir erkek olarak 38 numara ayakkabı giyiyorum. Küçük ayaklı erkekler adam mıdır madam mı?” şeklindeydi. Çakar’ın yanıtı ise oldukça net oldu. Gelin detaylara geçelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Soru karşısında ilk olarak gülen Ahmet Çakar ardından ise “Adam değildir.” yanıtını verdi.

Soru karşısında ilk olarak gülen Ahmet Çakar ardından ise “Adam değildir.” yanıtını verdi.

“38 numara erkek ayakkabısı olmaz, 45 numara kadın ayakkabısı da olmaz” sözlerini de ekledi.

“38 numara erkek ayakkabısı olmaz, 45 numara kadın ayakkabısı da olmaz” sözlerini de ekledi.

İşte detaylar 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın