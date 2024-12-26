Ahmet Çakar Kendisine Gelen Soruları Yanıtladı: “Erkekler 38 Numara Ayakkabı Giymez” Sözleri Dikkat Çekti

BTube adlı YouTube kanalına konuk olarak katılan Ahmet Çakar, kendine yapılan yorumları okudu ve sorulan soruları yanıtladı. Programın kesitlerinden biri sosyal medyada gündeme geldi. Çakar’a gelen sorulardan biri “Hocam bir erkek olarak 38 numara ayakkabı giyiyorum. Küçük ayaklı erkekler adam mıdır madam mı?” şeklindeydi. Çakar’ın yanıtı ise oldukça net oldu. Gelin detaylara geçelim.