Ahmet Çakar Kendisine Gelen Soruları Yanıtladı: “Erkekler 38 Numara Ayakkabı Giymez” Sözleri Dikkat Çekti
Ahmet Çakar Kendisine Gelen Soruları Yanıtladı: “Erkekler 38 Numara Ayakkabı Giymez” Sözleri Dikkat Çekti
BTube adlı YouTube kanalına konuk olarak katılan Ahmet Çakar, kendine yapılan yorumları okudu ve sorulan soruları yanıtladı. Programın kesitlerinden biri sosyal medyada gündeme geldi. Çakar’a gelen sorulardan biri “Hocam bir erkek olarak 38 numara ayakkabı giyiyorum. Küçük ayaklı erkekler adam mıdır madam mı?” şeklindeydi. Çakar’ın yanıtı ise oldukça net oldu. Gelin detaylara geçelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Soru karşısında ilk olarak gülen Ahmet Çakar ardından ise “Adam değildir.” yanıtını verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“38 numara erkek ayakkabısı olmaz, 45 numara kadın ayakkabısı da olmaz” sözlerini de ekledi.
İşte detaylar 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın