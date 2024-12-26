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Transfer Zannedildi: Arda Turanlı Eyüpspor'dan Barcelona'nın Genç Yıldızı Pedri Paylaşımı

Transfer Zannedildi: Arda Turanlı Eyüpspor'dan Barcelona'nın Genç Yıldızı Pedri Paylaşımı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
26.12.2024 - 10:26

Futbol dünyasında genç yeteneklerin kariyerlerinde ilham aldığı isimler, onların gelişiminde önemli bir rol oynar. Özellikle oyun zekası, liderlik ve sahadaki duruşuyla iz bırakan oyuncular, yeni nesil futbolcular için birer yol gösterici olur. Barcelona'nın genç yıldızı Pedri de bu konuya dair dikkat çeken bir açıklamada bulunmuş, kendi favorilerini sıralarken Arda Turan'dan bahsetmişti. Eyüpspor'dan Pedri paylaşımı geldi.

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Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayıp Eyüpspor'u Süper Lig'e çıkaran Arda Turan, şu anda dikkat çeken teknik adamlardan biri.

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayıp Eyüpspor'u Süper Lig'e çıkaran Arda Turan, şu anda dikkat çeken teknik adamlardan biri.

Eski milli futbolcu, kariyerinde Atlético Madrid'de kazandığı UEFA Avrupa Ligi zaferi ve ardından Barcelona'daki döneminde oynadığı yaratıcı futboluyla, her iki kulübün de tarihinde özel bir yere sahip.

Eski milli futbolcu, kariyerinde Atlético Madrid'de kazandığı UEFA Avrupa Ligi zaferi ve ardından Barcelona'daki döneminde oynadığı yaratıcı futboluyla, her iki kulübün de tarihinde özel bir yere sahip.

Katalan ekibin 22 yaşındaki orta sahası Pedri'nin de geçtiğimiz günlerde "en zeki oyuncu" olarak Turan'ı göstermesi buna işaretti.

Eyüpspor'dan Pedri'nin tercihlerine dair "Hey dostum! Beyin burada." başlıklı paylaşım geldi.

Eyüpspor'dan Pedri'nin tercihlerine dair "Hey dostum! Beyin burada." başlıklı paylaşım geldi.

İşte eflatun-sarılı kulübün mesajı 👇🏻

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Futbolseverlerin paylaşıma yaptıkları yorumlardan bazıları👇🏻
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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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