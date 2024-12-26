Transfer Zannedildi: Arda Turanlı Eyüpspor'dan Barcelona'nın Genç Yıldızı Pedri Paylaşımı

Futbol dünyasında genç yeteneklerin kariyerlerinde ilham aldığı isimler, onların gelişiminde önemli bir rol oynar. Özellikle oyun zekası, liderlik ve sahadaki duruşuyla iz bırakan oyuncular, yeni nesil futbolcular için birer yol gösterici olur. Barcelona'nın genç yıldızı Pedri de bu konuya dair dikkat çeken bir açıklamada bulunmuş, kendi favorilerini sıralarken Arda Turan'dan bahsetmişti. Eyüpspor'dan Pedri paylaşımı geldi.