Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray'a Transferi Konusunda Açıklama Yaptı

Hakan Çalhanoğlu, İtalya'da hem Milan hem de Inter formasıyla bıraktığı izlerle adından söz ettiriyor. Milli takımın da lideri olan Hakan için her gün yeni bir dev kulübün adı geçiyor. Hakan'ın gönlünde yatan ise taraftarı olduğu takım Galatasaray! Çalhanoğlu'nun Galatasaray sözleri sarı kırmızılı taraftarları her zaman heyecanlandırıyor. Ancak durum bu kez tam tersi olacak. Hakan'ın açıklamaları Cimbom için bir nebze üzücü...

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