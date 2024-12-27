Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray'a Transferi Konusunda Açıklama Yaptı
Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray'a Transferi Konusunda Açıklama Yaptı
Hakan Çalhanoğlu, İtalya'da hem Milan hem de Inter formasıyla bıraktığı izlerle adından söz ettiriyor. Milli takımın da lideri olan Hakan için her gün yeni bir dev kulübün adı geçiyor. Hakan'ın gönlünde yatan ise taraftarı olduğu takım Galatasaray! Çalhanoğlu'nun Galatasaray sözleri sarı kırmızılı taraftarları her zaman heyecanlandırıyor. Ancak durum bu kez tam tersi olacak. Hakan'ın açıklamaları Cimbom için bir nebze üzücü...
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Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu'nun adı zaman zaman Bayern ve City ile anılıyor. Inter'in de saha içi lideri olan Hakan transferiyle ilgili net konuştu.
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Hakan Çalhanoğlu, "Kariyerimi Inter'de bitirmek ister miyim? Umarım öyle olur. Bu benim umudum." dedi.
Çalhanoğlu, "Bayern beni geçen yaz istedi. Menajerimle konuştum ve dedim ki: 'Inter ile konuş, karar verecek olan sadece onlar.' Bu kulübü seviyorum" dedi.
Galatasaray transferi ile ilgili de konuşan Hakan Çalhanoğlu "Milan'da oynarken Türkiye'ye dönme fırsatım vardı ama o dönemde Galatasaray'da başkanlık seçimi vardı, olmadı." dedi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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