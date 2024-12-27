Okan Buruk'tan Altyapı Göndermeli "Yapı" Cevabı
Okan Buruk'tan Altyapı Göndermeli "Yapı" Cevabı
Galatasaray ve Fenerbahçe arasında açıklamalar, göndermeler olması için maç oynanmasına gerek olmuyor. Bu hafta liglere ara verildi. Ancak Okan Buruk'un cevabıyla iki camia tekrar karşı karşıya geldi. Katıldığı programda gelen 'yapı' sorusuna Buruk, imalı bir cevap verdi. Altyapıyı hatırlatan Buruk, rakiplerine altyapı üzerinden cevap verdi.
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, BTV kanalında özel açıklamalarda bulundu. Buruk, Fenerbahçe'ye de "yapı" cevabı verdi.
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Bir seyirciden gelen "yapı" sorusuna Buruk, "Artık yapı değil, Galatasaray'ın alt yapısı konuşuluyor." cevabını verdi.
Okan Buruk, " U17 takımımızı ve teknik direktörünü kutlamak istiyorum. 1 hafta önce de U19 takımımız Fenerbahçe'ye karşı 3-2'lik galibiyet almıştı" dedi.
Altyapıların durumunu da değerlendiren Okan Buruk, "Bu tür maçlar önemli oluyor. Ama iki takımın da asıl hedefi A takıma oyuncu çıkarabilmek" dedi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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