Okan Buruk'tan Altyapı Göndermeli "Yapı" Cevabı

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında açıklamalar, göndermeler olması için maç oynanmasına gerek olmuyor. Bu hafta liglere ara verildi. Ancak Okan Buruk'un cevabıyla iki camia tekrar karşı karşıya geldi. Katıldığı programda gelen 'yapı' sorusuna Buruk, imalı bir cevap verdi. Altyapıyı hatırlatan Buruk, rakiplerine altyapı üzerinden cevap verdi.