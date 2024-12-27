Beşiktaş Rekor Fiyata Aldığı Al Musrati'yi Zararına Satmaya Karar Verdi

Beşiktaş'ın kaos dolu sezonunda ayrılıklar da netleşmeye başladı. Hüseyin Yücel'in teklif olduğunu söylediği Libyalı futbolcu Al Musrati ayrılmaya hazırlanıyor. Rekor fiyata alınan futbolcu satış gerçekleşirse Beşiktaş bonserviste zarar edecek. Musrati'nin sözleşmesinde yer alan opsiyon için ise bir şart var. Ayrılığı ve detayları Hüseyin Yücel açıkladı.