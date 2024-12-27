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Beşiktaş Rekor Fiyata Aldığı Al Musrati'yi Zararına Satmaya Karar Verdi

Beşiktaş Rekor Fiyata Aldığı Al Musrati'yi Zararına Satmaya Karar Verdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.12.2024 - 21:55

Beşiktaş'ın kaos dolu sezonunda ayrılıklar da netleşmeye başladı. Hüseyin Yücel'in teklif olduğunu söylediği Libyalı futbolcu Al Musrati ayrılmaya hazırlanıyor. Rekor fiyata alınan futbolcu satış gerçekleşirse Beşiktaş bonserviste zarar edecek. Musrati'nin sözleşmesinde yer alan opsiyon için ise bir şart var. Ayrılığı ve detayları Hüseyin Yücel açıkladı.

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Beşiktaş Başkanı ve başkan adayı Hüseyin Yücel, Al-Musrati'nin takımdan ayrılacağını açıkladı. Daha önce teklif olduğunu söyleyen Yücel detayları paylaştı.

Beşiktaş Başkanı ve başkan adayı Hüseyin Yücel, Al-Musrati'nin takımdan ayrılacağını açıkladı. Daha önce teklif olduğunu söyleyen Yücel detayları paylaştı.

Suudi Arabistan'dan gelen teklifi açıklayan Yücel, "İmza noktasına geldi. Şunu da söyleyeyim, 10 milyon euro, bonuslarla beraber. Zorunlu satın alma opsiyonlu kiralık gidecek" dedi.

Suudi Arabistan'dan gelen teklifi açıklayan Yücel, "İmza noktasına geldi. Şunu da söyleyeyim, 10 milyon euro, bonuslarla beraber. Zorunlu satın alma opsiyonlu kiralık gidecek" dedi.

Yücel, "Al-Musrati'ye talip olan takım ligde son sıralarda olan bir takım. Ligde kaldığı taktirde zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek" ifadelerini kullandı.

Yücel, "Al-Musrati'ye talip olan takım ligde son sıralarda olan bir takım. Ligde kaldığı taktirde zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek" ifadelerini kullandı.

Geçen sezonun devre arasında Portekiz'in Braga takımından 12 milyon euro karşılığında transfer edilen Al-Musrati, gittiği takımın ligde kalması halinde 10 milyon euro karşılığında bonservisiyle Beşiktaş'tan ayrılacak.

Geçen sezonun devre arasında Portekiz'in Braga takımından 12 milyon euro karşılığında transfer edilen Al-Musrati, gittiği takımın ligde kalması halinde 10 milyon euro karşılığında bonservisiyle Beşiktaş'tan ayrılacak.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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