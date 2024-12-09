Enis Destan'ın Annesinden Trabzonspor'la İlgili Dikkat Çeken İddia: "Futbolcular Köfteden Zehirlenmiş"

Bu hafta en tartışılan isimlerden biri de Enis Destan'dı. Enis'in Kasımpaşa maçında aldığı penaltı eleştirilirken bir başka konuyla gündeme geldi. Sık sık annesinin yaptığı paylaşımlarla da gündeme gelen Enis, tekrar benzer bir konuyla anılıyor. Enis Destan'ın annesİ yaptığı paylaşımla Trabzonspor'daki 'zehirlenme' olayını ortaya çıkardı. Enis Destan'ın annesi oğluna tuzak kurulduğu iması da yaptı.