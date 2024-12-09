Enis Destan'ın Annesinden Trabzonspor'la İlgili Dikkat Çeken İddia: "Futbolcular Köfteden Zehirlenmiş"
Enis Destan'ın Annesinden Trabzonspor'la İlgili Dikkat Çeken İddia: "Futbolcular Köfteden Zehirlenmiş"
Bu hafta en tartışılan isimlerden biri de Enis Destan'dı. Enis'in Kasımpaşa maçında aldığı penaltı eleştirilirken bir başka konuyla gündeme geldi. Sık sık annesinin yaptığı paylaşımlarla da gündeme gelen Enis, tekrar benzer bir konuyla anılıyor. Enis Destan'ın annesİ yaptığı paylaşımla Trabzonspor'daki 'zehirlenme' olayını ortaya çıkardı. Enis Destan'ın annesi oğluna tuzak kurulduğu iması da yaptı.
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Enis Destan'ın bu hafta Kasımpaşa maçında yaşadığı penaltı pozisyonu kamuoyunda eleştiri alırken genç oyuncu farklı bir konuyla daha gündeme geldi.
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Enis Destan'ın annesi Gül Destan, oğlunun zehirlendiğini söyleyerek bunda kasıt olabileceğini ima etti.
Gül Destan, “Takımın birçoğu kıyma köftesini almamış neden? Enis köfteyi almış ve yemiş. Maçtan önce üç kere kusmuş" dedi.
Gül Destan, "Köftenin içinde ne vardı acaba? Yemeklere mi sıra geldi?” diyerek tepki gösterirken "Buradan herkesi uyarıyorum. Futbolculuğu hepinize dert oldu. Yaptırmadığınız kötülük kalmadı" dedi.
İsim vermeden tehdit de eden anne Gül Destan, "Her hafta aynı şekilde film fırıldak çevriliyor aşağı çekmek için... Lakin hayatı söz konusu olunca kim olursa olsun dünyayı başlarına bıkarım” açıklaması yaptı.
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Anne Gül Destan, Kasımpaşa maçında rakibin talimat alarak Enis Destan'ı düşürdüğünü de iddia etti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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