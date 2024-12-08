Dünyaca Ünlü Yıldız Luis Nani Futbola Veda Etti: Manchester, Fenerbahçe, Adana Demirspor...

Elveda deme zamanı geldi, profesyonel bir oyuncu olarak kariyerimi bitirmeye karar verdim. Harika bir yolculuktu ve 20 yılı aşkın süren ve bana unutulmaz anılar yaşatan kariyerim boyunca iniş çıkışlarımda bana yardım eden ve beni destekleyen herkese teşekkür etmek istedim. Yeni bir sayfa açma ve yeni hedeflere ve hayallere odaklanma zamanı. Yakında görüşmek üzere!

Obrigado. Thank you. Gracias. Grazie. Teşekkürler'