Dünyaca Ünlü Yıldız Luis Nani Futbola Veda Etti: Manchester, Fenerbahçe, Adana Demirspor...
Dünyaca Ünlü Yıldız Luis Nani Futbola Veda Etti: Manchester, Fenerbahçe, Adana Demirspor...
Portekizli futbolcu Luis Nani sosyal medya hesabından futbola veda ettiğini duyurdu. Manchester United'la tüm dünyanın tanıdığı isim ülkemizde de forma giymişti. Nani sosyal medyadan duygusal bir mesajla veda etti. Mesajında Türkçe'ye de yer veren Nani, 'Yakında görüşmek üzere' diyerek yeni bir sürecin başlangıcının ip ucunu verdi. Nani son olarak ülkesinde forma giymişti.
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Profesyonel kariyerine Sporting Lizbon'da başlayan ve Manchester United'da yıldızı parlayan Nani'den veda kararı geldi.
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Ülkemizde de Fenerbahçe ve Adana Demirspor forması giyen Nani, Valencia, Lazio, Orlando, Venezia, Melbourne ve Estrela takımlarında da ter döktü.
Portekizli yıldız sosyal medyadan duygusal bir mesajla kariyerini noktaladığını açıkladı ve Türkçe "Teşekkürler" notunu da ekledi.
"Elveda deme zamanı geldi, profesyonel bir oyuncu olarak kariyerimi bitirmeye karar verdim" diyen Nani'nin mesajının tamamı şu şekilde:
Luis Nani'nin vedası:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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