Hakem Yorumcularından Turgut Doman'la İlgili Ağır Eleştiri: "Sivasspor 3 Kırmızı Kart Görmeliydi"

Sivasspor-Galatasaray maçında yaşananların etkisi gece boyu tüm spor kamuoyunda tartışıldı. Hafta boyu tartışılacağı belli olan pozisyonlara beIN Sport Trio ekibinden de dikkat çekici yorumlar geldi. Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran'a göre Doman'ın hataları saymakla bitmiyor. Trio programının yorumcuları üç kırmızı kartın es geçildiğini söyledi. Doman'ın pozisyonlardaki hataları tek tek sayıldı.