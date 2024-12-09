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Hakem Yorumcularından Turgut Doman'la İlgili Ağır Eleştiri: "Sivasspor 3 Kırmızı Kart Görmeliydi"

Hakem Yorumcularından Turgut Doman'la İlgili Ağır Eleştiri: "Sivasspor 3 Kırmızı Kart Görmeliydi"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
09.12.2024 - 10:38

Sivasspor-Galatasaray maçında yaşananların etkisi gece boyu tüm spor kamuoyunda tartışıldı. Hafta boyu tartışılacağı belli olan pozisyonlara beIN Sport Trio ekibinden de dikkat çekici yorumlar geldi. Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran'a göre Doman'ın hataları saymakla bitmiyor. Trio programının yorumcuları üç kırmızı kartın es geçildiğini söyledi. Doman'ın pozisyonlardaki hataları tek tek sayıldı.

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Barış Alper Yılmaz'ın sakatlandığı pozisyonda "kırmızı kart" verilmemesi tartışma konusu olurken hem Hacıosmanoğlu, hem TFF hem de Galatasaray açıklamalar yapmıştı.

Barış Alper Yılmaz'ın sakatlandığı pozisyonda "kırmızı kart" verilmemesi tartışma konusu olurken hem Hacıosmanoğlu, hem TFF hem de Galatasaray açıklamalar yapmıştı.

beIN Sports Trio ekibi de Turgut Doman'ın kararlarını masaya yatırdı ve Doman'ın kötü performansı konusunda hem fikir oldular.

beIN Sports Trio ekibi de Turgut Doman'ın kararlarını masaya yatırdı ve Doman'ın kötü performansı konusunda hem fikir oldular.

Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran'ın incelemelerine göre Turgut Doman, Sivasspor'a göstermesi gereken üç kırmızı kartı atladı.

Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran'ın incelemelerine göre Turgut Doman, Sivasspor'a göstermesi gereken üç kırmızı kartı atladı.

Koita'nın Mertens'le yaşadığı ikili mücadelede Mertens'in suratına gelen dirseği üç hakem de "net ikinci sarı karttan atılmalıydı" dedi.

Koita'nın Mertens'le yaşadığı ikili mücadelede Mertens'in suratına gelen dirseği üç hakem de "net ikinci sarı karttan atılmalıydı" dedi.

Balde'nin Sallai'nin yüzüne yaptığı hareketi de değerlendiren üç hakem "Tartışmasız kırmızı kart" yorumu yaptı.

Balde'nin Sallai'nin yüzüne yaptığı hareketi de değerlendiren üç hakem "Tartışmasız kırmızı kart" yorumu yaptı.
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Son olarak maçın son bölümünde yaşanan Barış Alper Yılmaz'ın yaşadığı pozisyona kırmızı kart tespiti yapıldı.

Son olarak maçın son bölümünde yaşanan Barış Alper Yılmaz'ın yaşadığı pozisyona kırmızı kart tespiti yapıldı.

Bülent Yıldırım, Barış Alper Yılmaz'ın pozisyonunda gösterilmeyen kart için "Şuursuzluk" yorumu yaptı.

Bülent Yıldırım, Barış Alper Yılmaz'ın pozisyonunda gösterilmeyen kart için "Şuursuzluk" yorumu yaptı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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