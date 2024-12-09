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Yassine Benzia'dan Yıllar Sonra Gelen Ersun Yanal İtirafı: "Saldırmak İstedim"

Yassine Benzia'dan Yıllar Sonra Gelen Ersun Yanal İtirafı: "Saldırmak İstedim"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
09.12.2024 - 10:01

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Yassine Benzia yıllar sonra Türkiye günlerine dair itiraflarda bulundu. Fenerbahçe'de istediği şansı bulamayan Benzia, Türkiye'ye dair hiç de iç açıcı bilgiler vermedi. Ersun Yanal'la yıldızının barışmadığını söyleyen Benzia, Türkiye'deki futbola dair de yorumlarını paylaştı. Benzia, kendisiyle benzer sorunları yaşayan başka isimlerden de bahsetti. Nafi Alpay'ın X'te derlediği açıklamalardan öne çıkanları derledik.

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Fenerbahçe'nin Lille'den kiraladığı Yassine Benzia yıllar sonra Türkiye'ye dair açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin Lille'den kiraladığı Yassine Benzia yıllar sonra Türkiye'ye dair açıklamalarda bulundu.

X'te Nafi Alpay'ın derlediği açıklamalarda Benzia'nın Ersun Yanal'a yaşadığı sorunlara dair söyledikleri dikkat çekti.

X'te Nafi Alpay'ın derlediği açıklamalarda Benzia'nın Ersun Yanal'a yaşadığı sorunlara dair söyledikleri dikkat çekti.

Benzia, Ersun Yanal'ı iki yüzlülükle suçlarken "“Ocak ayında Antalya’ya kampa gittik. Ersun Yanal benimle görüşmeye geldi, iyi bir oyuncu olduğumu ama bazen beni 6’da oynatmak istediğini söyledi. Ancak devamında olup bitenlerden daha ikiyüzlü bir şey görmedim.” dedi.

Benzia, Ersun Yanal'ı iki yüzlülükle suçlarken "“Ocak ayında Antalya’ya kampa gittik. Ersun Yanal benimle görüşmeye geldi, iyi bir oyuncu olduğumu ama bazen beni 6’da oynatmak istediğini söyledi. Ancak devamında olup bitenlerden daha ikiyüzlü bir şey görmedim.” dedi.

Transfer sezonunun kapanmasıyla değişen süreci anlatan oyuncu " 31 Ocak’ta transfer dönemi kapandı, 1 Şubat günü antrenmanda maç yapacaktık. Maçta oynatılmayan tek isim ben oldum" dedi ve şunları söyledi:

Transfer sezonunun kapanmasıyla değişen süreci anlatan oyuncu " 31 Ocak’ta transfer dönemi kapandı, 1 Şubat günü antrenmanda maç yapacaktık. Maçta oynatılmayan tek isim ben oldum" dedi ve şunları söyledi:

'Beni başka bir sahaya gönderip, golcü antrenörüyle boş kaleye şut çalışması yapmamı söylediler. Tercümanı yanıma alıp teknik direktörün odasına gittim. Sportif Direktör Damien Comolli de vardı. Ersun Yanal’a neden maçta oynamadığımı sordum. ‘Transferin son günü senin yerine oyuncu aldık, seni de listeye yazmadık’ dedi. Ersun Yanal, sezonun ikinci yarısında forma giyemeyeceğimi ve tek başıma bir kondisyonerle çalışacağımı söyledi.'

Benzia, Ersun Yanal'a saldırmak istediğini söyleyerek şunları aktardı: " Ben şaka yaptığını zannettim ve Damien Comolli’ye sordum şaka olup olmadığını. ‘Yok doğru’ dedi. O an ona saldırmak istiyordum"

Benzia, Ersun Yanal'a saldırmak istediğini söyleyerek şunları aktardı: " Ben şaka yaptığını zannettim ve Damien Comolli’ye sordum şaka olup olmadığını. ‘Yok doğru’ dedi. O an ona saldırmak istiyordum"
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Kiralık olarak geldiği Lille ve Fenerbahçe arasında bu durumun sorun olduğunu söyleyen futbolcu bu sebeple Cezayir milli takımında da forma giyemediğini ve o takımın Afrika Kupası'nı aldığını söyledi.

Kiralık olarak geldiği Lille ve Fenerbahçe arasında bu durumun sorun olduğunu söyleyen futbolcu bu sebeple Cezayir milli takımında da forma giyemediğini ve o takımın Afrika Kupası'nı aldığını söyledi.

Benzia, ekonomik olarak da sorunlar yaşadığını bu sorunlara rağmen taraftardan da tepki gördüğünü söyledi:

Benzia, ekonomik olarak da sorunlar yaşadığını bu sorunlara rağmen taraftardan da tepki gördüğünü söyledi:

“Paramı alamıyordum. Oynayamıyordum ve her gün antrenmana gidip tek başıma çalışıyordum. 4 ay böyle geçti. Üstelik sosyal medyada ‘Benzia oynamadığı halde neden Fenerbahçe’den para alıyor’ gibi tepkiler vardı oysa ki Ocak ayından bu yana para falan almıyordum.”

Türkiye'de düzenli olarak maaşların gecikmeli yattığını da söyleyen Benzia, maaşların 6-7 ay geriden geldiğini kendisinin de bir yıl sonra parasını alabildiğini aktardı.

Türkiye'de düzenli olarak maaşların gecikmeli yattığını da söyleyen Benzia, maaşların 6-7 ay geriden geldiğini kendisinin de bir yıl sonra parasını alabildiğini aktardı.

“Türkiye’de bu durumlar sık yaşanıyor. Fenerbahçe aynısını Islam Slimani’ye de yaptı. ‘Seni istemiyoruz’ diyerek oynatmadılar" diyen Benzia benzer bir sorunu Galatasaray’da forma giyen Omar Elabdellaoui'nin de yaşadığını söyledi.

“Türkiye’de bu durumlar sık yaşanıyor. Fenerbahçe aynısını Islam Slimani’ye de yaptı. ‘Seni istemiyoruz’ diyerek oynatmadılar" diyen Benzia benzer bir sorunu Galatasaray’da forma giyen Omar Elabdellaoui'nin de yaşadığını söyledi.

Benzia, "“Elabdellaoui, yaşadığı kazadan sonra Galatasaray’ın sözleşmesini tek taraflı feshettiğini tesislerde tedavi olurken Twitter’dan öğrendiğini söyledi" diyerek Galatasaray'da da aynı şeylerin yaşandığını aktardı.

Benzia, "“Elabdellaoui, yaşadığı kazadan sonra Galatasaray’ın sözleşmesini tek taraflı feshettiğini tesislerde tedavi olurken Twitter’dan öğrendiğini söyledi" diyerek Galatasaray'da da aynı şeylerin yaşandığını aktardı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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