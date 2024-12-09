Yassine Benzia'dan Yıllar Sonra Gelen Ersun Yanal İtirafı: "Saldırmak İstedim"

'Beni başka bir sahaya gönderip, golcü antrenörüyle boş kaleye şut çalışması yapmamı söylediler. Tercümanı yanıma alıp teknik direktörün odasına gittim. Sportif Direktör Damien Comolli de vardı. Ersun Yanal’a neden maçta oynamadığımı sordum. ‘Transferin son günü senin yerine oyuncu aldık, seni de listeye yazmadık’ dedi. Ersun Yanal, sezonun ikinci yarısında forma giyemeyeceğimi ve tek başıma bir kondisyonerle çalışacağımı söyledi.'