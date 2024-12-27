Cristiano Ronaldo'nun Fransa Ligi İçin Söyledikleri Fransızları Çok Kızdıracak

Bu gece Globe Soccer Ödülleri dağıtıldı. Portekizli yıldız Ronaldo da Ortadoğu kategorisinde 2024'ün en iyisi seçildi. Birçok ödüle sahip Ronaldo böylelikle koleksiyonuna bir tane daha ödül eklemiş oldu. Ronaldo'nun ödül konuşması ise geceye damga vurdu. Ronaldo, tek bir cümlesiyle Fransızları çok kızdıracak.