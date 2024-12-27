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Cristiano Ronaldo'nun Fransa Ligi İçin Söyledikleri Fransızları Çok Kızdıracak

Cristiano Ronaldo'nun Fransa Ligi İçin Söyledikleri Fransızları Çok Kızdıracak

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.12.2024 - 23:38

Bu gece Globe Soccer Ödülleri dağıtıldı. Portekizli yıldız Ronaldo da Ortadoğu kategorisinde 2024'ün en iyisi seçildi. Birçok ödüle sahip Ronaldo böylelikle koleksiyonuna bir tane daha ödül eklemiş oldu. Ronaldo'nun ödül konuşması ise geceye damga vurdu. Ronaldo, tek bir cümlesiyle Fransızları çok kızdıracak.

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Globe Soccer Ödülleri sahiplerini buldu. Ronaldo da Ortadoğu'nun 2024'teki en iyi oyuncusu seçildi.

Globe Soccer Ödülleri sahiplerini buldu. Ronaldo da Ortadoğu'nun 2024'teki en iyi oyuncusu seçildi.

Ödülünü alan Ronaldo, törende yaptığı konuşmayla geceye adeta damga vurdu. Ronaldo'nun hedefinde ise Fransızlar vardı.

Ödülünü alan Ronaldo, törende yaptığı konuşmayla geceye adeta damga vurdu. Ronaldo'nun hedefinde ise Fransızlar vardı.

"Suudi Arabistan Ligi, Fransa Ligi'nden iyi" diyen Ronaldo, "Sözümün arkasındayım. Suudi Arabistan Ligi, Fransa Ligi'nden daha iyi. Fransa'da sadece PSG var. Başka takım yok." açıklaması yaptı.

"Suudi Arabistan Ligi, Fransa Ligi'nden iyi" diyen Ronaldo, "Sözümün arkasındayım. Suudi Arabistan Ligi, Fransa Ligi'nden daha iyi. Fransa'da sadece PSG var. Başka takım yok." açıklaması yaptı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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