Trabzonspor'un Genç Futbolcusu Enis Destan'ın Annesi Abdullah Avcı'ya İsyan Etti

'Sayın hocam buradan sesleniyorum. Oğlum Enis'le aranızda ne sorun var? Enis oynamak istiyor. Siz son 5 veya 10 dakika süre veriyorsunuz o yetmiyor bir de ters konuşuyorsunuz. Takım kaç haftadır yeniliyor. Enis son derece üzgün. Bir de üstüne siz gidiyorsunuz neden? Enis'in kılına zarar gelirse dünyayı dar ederim. Bunu herkes bilsin. Enis pırıl pırıl yetenekli pivot santrafor. Süre verildiği taktirde elinden gelenin fazlasını yapıyor. Lâkin diğerlerinin 90 dakika süre alıp da hiçbir katkıda bulunmadığı gibi...'