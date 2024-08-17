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Trabzonspor'un Genç Futbolcusu Enis Destan'ın Annesi Abdullah Avcı'ya İsyan Etti

Trabzonspor'un Genç Futbolcusu Enis Destan'ın Annesi Abdullah Avcı'ya İsyan Etti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Üyesi
17.08.2024 - 20:51

Avrupa'dan elenen Trabzonspor'da en çok tartışılan isim Abdullah Avcı! Avcı'nın oyuncu tercihleri, açıklamaları, taraftarla yaşadığı gerilim sürekli onu gündemde tutuyor. Son olarak bir taraftarın numarasını paylaşmasının ardından çılgına dönen Abdullah Avcı'ya beklenmedik bir isyan daha geldi.

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Rapid Wien'e elendikten sonra lige dönen Trabzonspor'da Abdullah Avcı'ya tepkiler dinmek bilmiyor. Taraftarların "istifa" çağrıları yanıt bulmazken, tecrübeli teknik direktöre bir isyan da futbolcusunun annesinden geldi.

Rapid Wien'e elendikten sonra lige dönen Trabzonspor'da Abdullah Avcı'ya tepkiler dinmek bilmiyor. Taraftarların "istifa" çağrıları yanıt bulmazken, tecrübeli teknik direktöre bir isyan da futbolcusunun annesinden geldi.

Trabzonspor'un gelecek vaat eden yıldız ismi Enis Destan, Avcı döneminde süre bulmakta zorlanıyor. Oyuna sonradan giren ancak yeterli süre alamadığı için mutsuz olduğu söylenen Enis Destan için annesi isyan etti.

Trabzonspor'un gelecek vaat eden yıldız ismi Enis Destan, Avcı döneminde süre bulmakta zorlanıyor. Oyuna sonradan giren ancak yeterli süre alamadığı için mutsuz olduğu söylenen Enis Destan için annesi isyan etti.

Enis Destan'ın annesi Gül Destan, "Enis'in kılına zarar gelirse dünyayı dar ederim." diyerek iki ayrı story paylaştı. İlk storyde şu ifadelere yer verdi:

Enis Destan'ın annesi Gül Destan, "Enis'in kılına zarar gelirse dünyayı dar ederim." diyerek iki ayrı story paylaştı. İlk storyde şu ifadelere yer verdi:

'Sayın hocam buradan sesleniyorum. Oğlum Enis'le aranızda ne sorun var? Enis oynamak istiyor. Siz son 5 veya 10 dakika süre veriyorsunuz o yetmiyor bir de ters konuşuyorsunuz. Takım kaç haftadır yeniliyor. Enis son derece üzgün. Bir de üstüne siz gidiyorsunuz neden? Enis'in kılına zarar gelirse dünyayı dar ederim. Bunu herkes bilsin. Enis pırıl pırıl yetenekli pivot santrafor. Süre verildiği taktirde elinden gelenin fazlasını yapıyor. Lâkin diğerlerinin 90 dakika süre alıp da hiçbir katkıda bulunmadığı gibi...'

"Diğerini 90 dakika Enis'i 5 dakika sizin adaletiniz bu mu?" diyen Gül Destan, ikinci paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"Diğerini 90 dakika Enis'i 5 dakika sizin adaletiniz bu mu?" diyen Gül Destan, ikinci paylaşımında şu sözlere yer verdi:

'Enis takımı için sahada savaş verirken hakemle tartışabilir. Gayet normal. Takımı önemsemese değer vermese umurunda bile olmaz. Bunun için bahanelere sığınıp da Enis'e hakaret edemezsiniz. Siz defalarca arayarak Enis'i transfer ettiniz. Şimdi neden bu şekilde davranıyorsunuz. Diğerini 90 dakika Enis'i 5 dakika, sizin adaletiniz bu mu? Enis takımın 1. forveti olması gerekirken... Sizlere diyorum ki oğlumla uğraşmayın sonra sizinle de uğraşırlar bilmem anlatabildim mi? Oğlunuz yaşında bir baba gibi davranın. Kaybetmezsiniz kazanırsınız bilmem anlatabildim mi?'

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