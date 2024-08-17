Trabzonspor'un Genç Futbolcusu Enis Destan'ın Annesi Abdullah Avcı'ya İsyan Etti
Trabzonspor'un Genç Futbolcusu Enis Destan'ın Annesi Abdullah Avcı'ya İsyan Etti
Avrupa'dan elenen Trabzonspor'da en çok tartışılan isim Abdullah Avcı! Avcı'nın oyuncu tercihleri, açıklamaları, taraftarla yaşadığı gerilim sürekli onu gündemde tutuyor. Son olarak bir taraftarın numarasını paylaşmasının ardından çılgına dönen Abdullah Avcı'ya beklenmedik bir isyan daha geldi.
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Rapid Wien'e elendikten sonra lige dönen Trabzonspor'da Abdullah Avcı'ya tepkiler dinmek bilmiyor. Taraftarların "istifa" çağrıları yanıt bulmazken, tecrübeli teknik direktöre bir isyan da futbolcusunun annesinden geldi.
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Trabzonspor'un gelecek vaat eden yıldız ismi Enis Destan, Avcı döneminde süre bulmakta zorlanıyor. Oyuna sonradan giren ancak yeterli süre alamadığı için mutsuz olduğu söylenen Enis Destan için annesi isyan etti.
Enis Destan'ın annesi Gül Destan, "Enis'in kılına zarar gelirse dünyayı dar ederim." diyerek iki ayrı story paylaştı. İlk storyde şu ifadelere yer verdi:
"Diğerini 90 dakika Enis'i 5 dakika sizin adaletiniz bu mu?" diyen Gül Destan, ikinci paylaşımında şu sözlere yer verdi:
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