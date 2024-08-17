FIFA Serilerinin Ünlü Gamer'ı Beşiktaşlı Ciro Immobile Yeni Sezona Hazır
FIFA Serilerinin Ünlü Gamer'ı Beşiktaşlı Ciro Immobile Yeni Sezona Hazır
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Jessica Melena, sevgilisi Ciro Immobile'nin FIFA oynarken dünyayla tüm bağının kesilmesinden şikayet ettiği fotoğraflar ve videolarla futbol severler arasında tanındı.
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Immobile'den cevap dahi alamadığı videoyla başlayan seri Jessica'nın Insragram storylerinin vazgeçilmezi haline geldi.
Ciro Immobile'nin adeta kendinde geçtiği pozlar Instagram üzerinden virale dönüşürken ikilinini bu durumla dalga geçen paylaşımları da olmuştu.
Ekran açıkken dünyayı unutan Ciro ile sevgilisi Jessica'nın bu pozu ise spor içeriklerinin en unutulmaz postlarından biri haline gelmişti.
Immobile'nin İstanbul'da ilk kez alışverişte görüntülenmesi ve alışveriş olarak sadece bir oyun monitörü ile AVM'den çıkması tekrar bu fotoğrafları hatırlattı. Benzer içerikler kısa sürede İstanbul'da da devam edebilir, çünkü FIFA serilerinin yeni versiyonu FC25'in çıkmasına sayılı günler kaldı.
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