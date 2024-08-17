Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Beşiktaş
FIFA Serilerinin Ünlü Gamer'ı Beşiktaşlı Ciro Immobile Yeni Sezona Hazır

FIFA Serilerinin Ünlü Gamer'ı Beşiktaşlı Ciro Immobile Yeni Sezona Hazır

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Üyesi
17.08.2024 - 19:25

İtalyan golcü Ciro İmmobile'nin sevgilisi Jessica Melena, İtalya'da sık sık Immobile'nin oyun tutkusuyla ilgili şikayetleriyle gündeme geliyordu. Immobile'nin son alışverişi o günleri hatırlattı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Jessica Melena, sevgilisi Ciro Immobile'nin FIFA oynarken dünyayla tüm bağının kesilmesinden şikayet ettiği fotoğraflar ve videolarla futbol severler arasında tanındı.

Jessica Melena, sevgilisi Ciro Immobile'nin FIFA oynarken dünyayla tüm bağının kesilmesinden şikayet ettiği fotoğraflar ve videolarla futbol severler arasında tanındı.

Immobile'den cevap dahi alamadığı videoyla başlayan seri Jessica'nın Insragram storylerinin vazgeçilmezi haline geldi.

Ciro Immobile'nin adeta kendinde geçtiği pozlar Instagram üzerinden virale dönüşürken ikilinini bu durumla dalga geçen paylaşımları da olmuştu.

Ciro Immobile'nin adeta kendinde geçtiği pozlar Instagram üzerinden virale dönüşürken ikilinini bu durumla dalga geçen paylaşımları da olmuştu.

Ekran açıkken dünyayı unutan Ciro ile sevgilisi Jessica'nın bu pozu ise spor içeriklerinin en unutulmaz postlarından biri haline gelmişti.

Ekran açıkken dünyayı unutan Ciro ile sevgilisi Jessica'nın bu pozu ise spor içeriklerinin en unutulmaz postlarından biri haline gelmişti.

Immobile'nin İstanbul'da ilk kez alışverişte görüntülenmesi ve alışveriş olarak sadece bir oyun monitörü ile AVM'den çıkması tekrar bu fotoğrafları hatırlattı. Benzer içerikler kısa sürede İstanbul'da da devam edebilir, çünkü FIFA serilerinin yeni versiyonu FC25'in çıkmasına sayılı günler kaldı.

Immobile'nin İstanbul'da ilk kez alışverişte görüntülenmesi ve alışveriş olarak sadece bir oyun monitörü ile AVM'den çıkması tekrar bu fotoğrafları hatırlattı. Benzer içerikler kısa sürede İstanbul'da da devam edebilir, çünkü FIFA serilerinin yeni versiyonu FC25'in çıkmasına sayılı günler kaldı.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın