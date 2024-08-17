Beşiktaş'ı Şampiyonluktan Eden "Iska" Sinemalarda
Beşiktaş'ı Şampiyonluktan Eden "Iska" Sinemalarda
Bir kalecinin saniyelik hatası bir ülkedeki futbolun gidişatını belirleyebilir mi? Fevzi Tuncay'ın o unutulmaz 'ıskası' gündeme her geldiğinde bu soruyor sorduruyor. Kendi kariyerini yerle bir eden bu hata bu sorularla birlikte şimdi sinemalarda.
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1999-2000 sezonunda Beşiktaş ve Galatasaray şampiyonluk yarışında inanılmaz bir mücadelenin içindeydi. Galatasaray üç yıl üst üste şampiyon olmuş, Avrupa'da ise UEFA Kupası finali için adeta gün sayıyordu. Avrupa yorgunu olan Galatasaray ligde gücünün aksine zorlanıyordu.
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Beşiktaş şampiyon olması halinde Galatasaray'ın dört sene üst üste şampiyonluğunun önüne geçecek belki de genç isimlerle başaracağı bu şampiyonlukla Türk futbolunda yeni bir sayfa açacaktı. 80.dakikaya kadar her şey Beşiktaş'ın ve Fevzi'nin istediği gibi gidiyordu. 1-0 öndelerdi ve puan farkı eriyordu.
80.dakikaya gelindiğinde Halilagic, müsait bir pozisyonda geri pas veriyordu. Halilagic yıllar sonra "topu bir daha göremedim, top sahada değildi, kaleye nasıl girdiğini bile anlamadım" diye anlatmıştı. Fevzi, zeminin de azizliğine uğrayıp topu ayağının altından "ıska" ile kaçırmıştı.
Fevzi'nin hatası ile puan farkı altıda kaldı, Galatasaray sezonu şampiyon tamamladı. O dakikadan sonra da Fevzi'nin kariyeri düşüşe geçti. Yediği hatalı goller, kendine kızarak kafasını kale direklerine vurarak gözyaşlarına boğulması... Milyonlar Fevzi'nin dev gibi kaleciliğini eriyişini adım adım izledi.
Şimdi o tarihi hata beyaz perdeye aktarıldı. Yönetmen koltuğunda Mert Erez'in oturduğu yapım, o tarihi geceye dönerek Fevzi Tuncay'ın kariyerini inceliyor.
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Fevzi Tuncay'ın samimi ve geçmişe dönük cesur açıklamalarıyla dolu belgesel festival yolculuklarını tamamladı. 6 Eylül'de sinemalarda olacak.
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