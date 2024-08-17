Gelecekte Evlilik Gören Ala Tokel, Bertuğ Yıldırım'ı Takipten Çıkınca Akıllara Ayrılık İhtimalleri Geldi
Gelecekte Evlilik Gören Ala Tokel, Bertuğ Yıldırım'ı Takipten Çıkınca Akıllara Ayrılık İhtimalleri Geldi
Aralarındaki 9 yaşlık farkla gündeme gelen Ala Tokel ve futbolcu sevgillisi Bertuğ Yıldırım ilişkisinin ciddileşmesi bekleniyordu. Tokel'in 'evlendiğim kişi umuyorum Bertuğ olur' sözlerinden sonra, Tokel'in sosyal medya hesabından Yıldırım'ı takipten çıkması akıllara ayrılık ihtimalini düşürdü.
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Türkiye genelinde birçok şubesi bulunan ve geniş bir takipçi kitlesine sahip influencer Ala Tokel, son dönemde aşk hayatıyla magazin dünyasının ilgi odağı oluyor. Sosyal medya platformlarında büyük bir popülariteye sahip olan Tokel, özel yaşamına dair paylaşımlarıyla da sıkça gündeme geliyor.
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Geçtiğimiz aylarda 21 yaşındaki genç futbolcu Bertuğ Yıldırım'la yaşadığı ilişkiyi sosyal medya hesabından duyuran Ala Tokel aralarındaki yaş farkına verdiği tepkiyle konuşulmuştu.
Kendisinden küçük erkeklerle yaşadığı ilişkilerle gündeme gelen Tokel, sevgiliyle aralarındaki yaş farkına gelen yorumlara sessiz kalmamış tepkisini ortaya koymuştu.
Ardından parmağındaki yüzüklerle dikkat çeken çiftin nişanlandığı iddia edilmişti, fakat ikiliden herhangi bir açıklama gelmemişti.
Son olarak Yıldırım'ı sosyal medya hesabından paylaşan Ala Tokel, nişanlanmadıklarını fakat yüzüklerinin aşklarının ve birlikteliklerinin bir sembolü olduğunu söylemiş,
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"Ama tabii doğru zamanda evlendiğim kişi umuyorum ki Bertuğ olur" diyerek evliliğe yeşil ışık yakan Ala Tokel'den yeni ve beklenmedik bir hamle geldi!
Ala Tokel, Bertuğ Yıldırım'ı takipten çıktı! Ne dersiniz beklenen son geldi mi yoksa Tokel umduğu evlilik yolunu bulamadı mı? Yorumlarda buluşalım 👇
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