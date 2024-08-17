İzmir'deki Yürek Burkan Yangın Felaketine Verilen Hadsiz Tepkiye Gülben Ergen Susmadı!

İzmir’in Karşıyaka ilçesine bağlı Yamanlar Dağı’nda dün akşam saatlerinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Yangının kısa sürede geniş bir alana yayılması, bölgedeki canlılar ve vatandaşlar için büyük bir tehlike oluşturdu. Hala devam eden yangın felaketine yapılan yorumlar ise görenleri şoke etmişti. Gülben Ergen yine susmadı, tepkisini ortaya koydu.