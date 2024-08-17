Görüş Bildir
Haberler
Magazin
İzmir'deki Yürek Burkan Yangın Felaketine Verilen Hadsiz Tepkiye Gülben Ergen Susmadı!

İzmir'deki Yürek Burkan Yangın Felaketine Verilen Hadsiz Tepkiye Gülben Ergen Susmadı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
17.08.2024 - 10:07

İzmir’in Karşıyaka ilçesine bağlı Yamanlar Dağı’nda dün akşam saatlerinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Yangının kısa sürede geniş bir alana yayılması, bölgedeki canlılar ve vatandaşlar için büyük bir tehlike oluşturdu. Hala devam eden yangın felaketine yapılan yorumlar ise görenleri şoke etmişti. Gülben Ergen yine susmadı, tepkisini ortaya koydu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Yaz aylarının gelmesiyle başlayan yangın felaketleri ormanlarımızı ve canlıları yok etmeye devam ediyor. Çanakkale ve Antalya gibi tatil beldelerinde gerçekleşen yangınlar İzmir'i de vurdu.

Yaz aylarının gelmesiyle başlayan yangın felaketleri ormanlarımızı ve canlıları yok etmeye devam ediyor. Çanakkale ve Antalya gibi tatil beldelerinde gerçekleşen yangınlar İzmir'i de vurdu.

Karşıyaka'nın Yamanlar Dağ'ında başlayan yangın tüm müdahalelere rağmen önlenemedi, Çiğili ve Bayraklı ilçelerine de sıçradı. Vatandaşların evlerini terk etmek zorunda kaldığı, şehrin kırmızıya boyandığı bu felakette ise acımasız yorumlar görenleri şoke etti.

Karşıyaka'nın Yamanlar Dağ'ında başlayan yangın tüm müdahalelere rağmen önlenemedi, Çiğili ve Bayraklı ilçelerine de sıçradı. Vatandaşların evlerini terk etmek zorunda kaldığı, şehrin kırmızıya boyandığı bu felakette ise acımasız yorumlar görenleri şoke etti.

İnsanların kedi ve köpeklerini yanan evlerinden kurtarmak için verdiği mücadele anları sosyal medyada yürekleri burkarken X platformundan yapılan yorumlar olay oldu.

İnsanların kedi ve köpeklerini yanan evlerinden kurtarmak için verdiği mücadele anları sosyal medyada yürekleri burkarken X platformundan yapılan yorumlar olay oldu.

Bu provokatif tepkiye Gülben Ergen sessiz kalamadı 👇

Bu provokatif tepkiye Gülben Ergen sessiz kalamadı 👇
twitter.com

"Seni unutmayacağız" yazarak tepkisini dile getiren ünlü isim yine susmadı!

"Seni unutmayacağız" yazarak tepkisini dile getiren ünlü isim yine susmadı!
twitter.com

Bunlar da ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın