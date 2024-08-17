İzmir'deki Yürek Burkan Yangın Felaketine Verilen Hadsiz Tepkiye Gülben Ergen Susmadı!
İzmir'deki Yürek Burkan Yangın Felaketine Verilen Hadsiz Tepkiye Gülben Ergen Susmadı!
İzmir’in Karşıyaka ilçesine bağlı Yamanlar Dağı’nda dün akşam saatlerinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Yangının kısa sürede geniş bir alana yayılması, bölgedeki canlılar ve vatandaşlar için büyük bir tehlike oluşturdu. Hala devam eden yangın felaketine yapılan yorumlar ise görenleri şoke etmişti. Gülben Ergen yine susmadı, tepkisini ortaya koydu.
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Yaz aylarının gelmesiyle başlayan yangın felaketleri ormanlarımızı ve canlıları yok etmeye devam ediyor. Çanakkale ve Antalya gibi tatil beldelerinde gerçekleşen yangınlar İzmir'i de vurdu.
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Karşıyaka'nın Yamanlar Dağ'ında başlayan yangın tüm müdahalelere rağmen önlenemedi, Çiğili ve Bayraklı ilçelerine de sıçradı. Vatandaşların evlerini terk etmek zorunda kaldığı, şehrin kırmızıya boyandığı bu felakette ise acımasız yorumlar görenleri şoke etti.
İnsanların kedi ve köpeklerini yanan evlerinden kurtarmak için verdiği mücadele anları sosyal medyada yürekleri burkarken X platformundan yapılan yorumlar olay oldu.
Bu provokatif tepkiye Gülben Ergen sessiz kalamadı 👇
"Seni unutmayacağız" yazarak tepkisini dile getiren ünlü isim yine susmadı!
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