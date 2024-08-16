İzmir Alev Alev Yanarken Provokatif Paylaşım Yapanlara Büyük Tepki: "Siz İnsan Değilsiniz, Rezilsiniz"

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Yamanlar Dağı Karatepe mevkisinde nedeni bilinmeyen bir şekilde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. İzmir'deki yangınla ilgili sosyal medyada provokatif paylaşımlarda bulunan şahıslar ise vatandaşların büyük tepkisini topladı.