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İzmir Alev Alev Yanarken Provokatif Paylaşım Yapanlara Büyük Tepki: "Siz İnsan Değilsiniz, Rezilsiniz"

İzmir Alev Alev Yanarken Provokatif Paylaşım Yapanlara Büyük Tepki: "Siz İnsan Değilsiniz, Rezilsiniz"

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
16.08.2024 - 23:18

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Yamanlar Dağı Karatepe mevkisinde nedeni bilinmeyen bir şekilde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. İzmir'deki yangınla ilgili sosyal medyada provokatif paylaşımlarda bulunan şahıslar ise vatandaşların büyük tepkisini topladı.

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İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Yamanlar Dağı Karatepe mevkisinde çıkan yangın Bayraklı ve Çiğli ilçelerine de sıçradı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Yamanlar Dağı Karatepe mevkisinde çıkan yangın Bayraklı ve Çiğli ilçelerine de sıçradı.

Sosyal medyaya yansıyan videolarda neredeyse tüm şehir kıpkırmızı olarak görülüyor:

İzmir alev alev yanarken X platformunda paylaşım yapan provokatörlerin yazdıkları ise büyük tepki topladı.

İzmir alev alev yanarken X platformunda paylaşım yapan provokatörlerin yazdıkları ise büyük tepki topladı.

"Gavur İzmir ancak böyle imana gelir bırakın yansın" diyen de çıktı, "Herkes evdeki rakı şişelerini alıp koşup yangının üstüne döksün" diyen de.

"Gavur İzmir ancak böyle imana gelir bırakın yansın" diyen de çıktı, "Herkes evdeki rakı şişelerini alıp koşup yangının üstüne döksün" diyen de.

Provokatörler arasında haddini aşıp "Mustafa Kemal yardımcıları olsun" diyen bile vardı!

Provokatörler arasında haddini aşıp "Mustafa Kemal yardımcıları olsun" diyen bile vardı!

LGBTQ bireylere 'lpg' bireyler diyen de çıktı.

LGBTQ bireylere 'lpg' bireyler diyen de çıktı.
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Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin İzmir'deki yangına müdahale etmemesi gerektiğini savunanlar bile vardı sosyal medyada!

Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin İzmir'deki yangına müdahale etmemesi gerektiğini savunanlar bile vardı sosyal medyada!

X kullanıcılarının bu provokatif paylaşımlara verdikleri tepkilerden bazıları şöyle:

X kullanıcılarının bu provokatif paylaşımlara verdikleri tepkilerden bazıları şöyle:
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

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