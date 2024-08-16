Güzel İzmir Yanıyor: Çekilen Videolarda Tüm Şehir Kıpkırmızı!
Güzel İzmir Yanıyor: Çekilen Videolarda Tüm Şehir Kıpkırmızı!
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İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Yamanlar Dağı Karatepe mevkisindeki ormanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
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Müdahalelere rağmen büyüyen yangın Bayraklı ve Çiğli ilçelerine sıçradı. 87 ev ve 45 iş yerinin boşaltıldı, 16 ev ise küle döndü.
Karşıyaka Belediyesi'nin X hesabından yapılan paylaşımda "ACİL! Karşıyaka’da devam eden yangına müdahale için kullanıma hazır durumda su tankeri ve iş makinesi olan tüm firmaları mücadelemize destek olmaya çağırıyoruz" denildi.
Havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam ederken İzmir'den çekilen ve gökyüzünün kızıla boyandığı videolar ise sosyal medyada dikkat çekiyor.
İzmir Karşıyaka'da alevler Zübeyde Hanım Mahallesi'ndeki bir binaya sıçradı. İşte o anlar:
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