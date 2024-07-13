Aralarındaki 9 Yaş Tepki Almıştı: Ala Tokel'in Futbolcu Sevgilisi Bertuğ Yıldırım'la Nişanlandığı İddia Edildi

Aralarındaki 9 yaşlık farkla dikkat çeken influencer Ala Tokel ve futbolcu Bertuğ Yıldırım'ın aşkı günümüzün dikkat çeken ilişkilerinden biri. Daha önce yapılan eleştirilere sessiz kalmayan Tokel'in sevgilisini paylaştığı fotoğraftaki yüzük detayı akıllara nişanlanmış olabilecekleri ihtimalini getirdi.