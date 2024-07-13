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Aralarındaki 9 Yaş Tepki Almıştı: Ala Tokel'in Futbolcu Sevgilisi Bertuğ Yıldırım'la Nişanlandığı İddia Edildi

Aralarındaki 9 Yaş Tepki Almıştı: Ala Tokel'in Futbolcu Sevgilisi Bertuğ Yıldırım'la Nişanlandığı İddia Edildi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
13.07.2024 - 11:58

Aralarındaki 9 yaşlık farkla dikkat çeken influencer Ala Tokel ve futbolcu Bertuğ Yıldırım'ın aşkı günümüzün dikkat çeken ilişkilerinden biri. Daha önce yapılan eleştirilere sessiz kalmayan Tokel'in sevgilisini paylaştığı fotoğraftaki yüzük detayı akıllara nişanlanmış olabilecekleri ihtimalini getirdi.

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Influencer kişiliği ve Türkiye'nin dört bir yanında açtığı güzellik merkezleriyle tanınan Ala Tokel, kendinden yaşça oldukça küçük isimlerle olan ilişkileriyle gündeme sık sık düşer oldu.

Influencer kişiliği ve Türkiye'nin dört bir yanında açtığı güzellik merkezleriyle tanınan Ala Tokel, kendinden yaşça oldukça küçük isimlerle olan ilişkileriyle gündeme sık sık düşer oldu.

Beklemediğimiz isimlerle yakınlığı, Danla Biliç'le olan dostluğu ve sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla çok konuşulan isim geçtiğimiz aylarda yeni bir aşka yelken açmıştı.

Beklemediğimiz isimlerle yakınlığı, Danla Biliç'le olan dostluğu ve sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla çok konuşulan isim geçtiğimiz aylarda yeni bir aşka yelken açmıştı.

21 yaşındaki futbolcu Bertu Yıldırım'la aşk yaşayan isim aralarındaki yaş farkı yüzünden fena eleştiri toplamış, fakat kendisi bu tepkilere cevap vermeden edememişti.

21 yaşındaki futbolcu Bertu Yıldırım'la aşk yaşayan isim aralarındaki yaş farkı yüzünden fena eleştiri toplamış, fakat kendisi bu tepkilere cevap vermeden edememişti.

Tokel'in açıklamasından bu yazımızda bahsetmiştik👇

Birlikte taktıkları yüzüklerle daha önce de dikkat çeken çiftin Ala Tokel'in son paylaşımı sonrası nişanlandığı iddia edildi.

Birlikte taktıkları yüzüklerle daha önce de dikkat çeken çiftin Ala Tokel'in son paylaşımı sonrası nişanlandığı iddia edildi.

Magazinbak isimli hesabın paylaşımına göre ikilinin nişanlandığı söylendi. Sevgilisini paylaşarak "iyi ki doğdun sevgilim" notuyla doğum gününü kutlayan Tokel'in genç futbolcuyla yakında evleneceği düşünüldü.

Magazinbak isimli hesabın paylaşımına göre ikilinin nişanlandığı söylendi. Sevgilisini paylaşarak "iyi ki doğdun sevgilim" notuyla doğum gününü kutlayan Tokel'in genç futbolcuyla yakında evleneceği düşünüldü.

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