Geçen Yaz Evlilik Teklifi Alan Pınar Deniz'in Kaan Yıldırım'la Evliliğinde Tek Engelin Çocuk Olduğu Söylendi

Sabah’tan Bülent Cankurt'un haberine göre, Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım evliliğinin çocuğa bağlı öğrenildi. Daha önce bir evlilik geçiren Yıldırım'ın bu konularda aceleci olmak istemediği bu yüzden işlerin ağırdan alındığı söylendi.