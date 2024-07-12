Geçen Yaz Evlilik Teklifi Alan Pınar Deniz'in Kaan Yıldırım'la Evliliğinde Tek Engelin Çocuk Olduğu Söylendi
Geçen Yaz Evlilik Teklifi Alan Pınar Deniz'in Kaan Yıldırım'la Evliliğinde Tek Engelin Çocuk Olduğu Söylendi
Kaynak: https://www.sabah.com.tr/galeri/magaz...
Sabah’tan Bülent Cankurt'un haberine göre, Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım evliliğinin çocuğa bağlı öğrenildi. Daha önce bir evlilik geçiren Yıldırım'ın bu konularda aceleci olmak istemediği bu yüzden işlerin ağırdan alındığı söylendi.
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Üç sezon boyunca Yargı dizisindeki başrolüyle büyük bir etki yaratan güzel oyuncu Pınar Deniz, hepimize sürpriz olan Kaan Yıldırım ile olan aşkını iki buçuk yılı aşkın süredir hız kesmeden sürdürüyor.
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İlişkilerini mutlu bir şekilde sürdüren çift, geçtiğimiz yaz evlilik teklifini duyurmuştu. Ancak, sık sık olmasa da samimi pozlarını paylaşan ikili, evlilik fikrine sıcak baksalar da ardından yaptıkları açıklamalarla çok konuşulmuştu.
Evlilik aldığı tarihi unutan Pınar Deniz, düğünün yapılıp yapılmayacağı konusunda kafaları allak bullak etmişti.
Akılları sık sık karıştıran ve ayrılık iddialarıyla gündemi sallayan ikilinin bu yaz evlenmeyeceği ortaya çıkmış, evlilik konusunda acele etmedikleri düşünülen ünlü çiftin Mayıs 2016'da Ezgi Eyüboğlu ile evlenen ve Haziran 2019'da boşanan Kaan Yıldırım yüzünden işleri ağırdan aldığı düşünülmüştü.
Sabah’tan Bülent Cankurt, Pınar Deniz’in evlilik kararında çocuk fikrinin belirleyici olduğunu yazdı. Deniz’in anne olmak istediği de iddialar arasında yerini aldı.
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Bülent Cankurt'un iddiasına göre, Pınar Deniz anne olmak istiyormuş ve anne olmaya karar verdiği gün nikah masasına oturacakmış.
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