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İntikam mı Aldı? Aşkı Bitiren Kişinin Wanda Değil Daha Önce de İki Kez Aldatan Icardi Olduğu İddia Edildi!

İntikam mı Aldı? Aşkı Bitiren Kişinin Wanda Değil Daha Önce de İki Kez Aldatan Icardi Olduğu İddia Edildi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
12.07.2024 - 13:11

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, son dönemde özel hayatıyla gündeme gelmeye başladı. Wanda Nara'nın ayrılacaklarını açıklamasının ardından, Arjantin basınında ihanet iddiaları gündeme geldi. Bu iddiaların arasında ismi geçen üçüncü kişiler ve geçmişteki benzer suçlamalar, ortalığı iyice karıştırdı.

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Daha önce de boşanma iddialarına karışan, ilişkilerinin başında ihanet sonucu bir araya gelen Icardi ve Wanda Nara ikilisi yine ayrılığın eşiğinde bildiğiniz gibi. Ayrılık haberleriyle birlikte geçmişte yaşanan aldatma iddiaları tekrara gün yüzüne çıktı.

Daha önce de boşanma iddialarına karışan, ilişkilerinin başında ihanet sonucu bir araya gelen Icardi ve Wanda Nara ikilisi yine ayrılığın eşiğinde bildiğiniz gibi. Ayrılık haberleriyle birlikte geçmişte yaşanan aldatma iddiaları tekrara gün yüzüne çıktı.

Wanda Nara, 2008-2013 yılları arasında evli olduğu Maxi Lopez'i, takım arkadaşı Mauro Icardi ile aldattıktan sonra Lopez'den ayrılarak Icardi ile evlenmişti.

Wanda Nara, 2008-2013 yılları arasında evli olduğu Maxi Lopez'i, takım arkadaşı Mauro Icardi ile aldattıktan sonra Lopez'den ayrılarak Icardi ile evlenmişti.

Geçmişte Icardi'nin o zamanlar hem eşi hem de menajeri olan Wanda Nara'yı, arkadaşı China Suarez ile iki kez aldattığının ortaya çıkmasıyla ayrılık çanları yeniden çalmaya başlamıştı.

Geçmişte Icardi'nin o zamanlar hem eşi hem de menajeri olan Wanda Nara'yı, arkadaşı China Suarez ile iki kez aldattığının ortaya çıkmasıyla ayrılık çanları yeniden çalmaya başlamıştı.

Daha önce aldatma iddialarına karışan ikili yine boşanmanın kıyısına gelmiş fakat Icardi'nin 2050 senesine kadar tüm kazancını karısı Wanda Nara'ya vereceğiyle ilgili bir sözleşme imzalamıştı.

Daha önce aldatma iddialarına karışan ikili yine boşanmanın kıyısına gelmiş fakat Icardi'nin 2050 senesine kadar tüm kazancını karısı Wanda Nara'ya vereceğiyle ilgili bir sözleşme imzalamıştı.

Boşancaklarını şimdi olduğu gibi sosyal medya hesabından duyuran Nara'nın o zamanlar yaptığı "Bir ... için aileni mahvettin" mesajı gündeme bomba gibi oturmuş, fakat Icardi, şimdi olduğu gibi sessizliğini bozmamıştı.

Boşancaklarını şimdi olduğu gibi sosyal medya hesabından duyuran Nara'nın o zamanlar yaptığı "Bir ... için aileni mahvettin" mesajı gündeme bomba gibi oturmuş, fakat Icardi, şimdi olduğu gibi sessizliğini bozmamıştı.
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Ortaya atılan iddialar göre, Icardi'nin üçüncü kez Wanda Nara'yı China Suarez ile aldattığı ve bu yüzden futbol camiasının en medyatik isimlerinden olan çiftin boşanma kararı aldığı söylendi.

Ortaya atılan iddialar göre, Icardi'nin üçüncü kez Wanda Nara'yı China Suarez ile aldattığı ve bu yüzden futbol camiasının en medyatik isimlerinden olan çiftin boşanma kararı aldığı söylendi.

China Suárez'in ise Wanda Nara’nın klibinde oynadığı ve Icardi ile ayrıldıktan sonra bir gece kulübünde buluştuğu iddia edilen rapçi L-Gante’nin eski kız arkadaşı olduğu öğrenildi.

China Suárez'in ise Wanda Nara’nın klibinde oynadığı ve Icardi ile ayrıldıktan sonra bir gece kulübünde buluştuğu iddia edilen rapçi L-Gante’nin eski kız arkadaşı olduğu öğrenildi.

Boşanacakları konusunda yaptığı açıklamada "Hiçbir şeyden pişman değilim, hiçbir suçlu veya üçüncü şahıs yok" ifadelerini kullanan Wanda Nara'nın bu sözleri geçmiş iddiaların yeniden gün yüzüne çıkmasının ardından dikkat çekti.

Boşanacakları konusunda yaptığı açıklamada "Hiçbir şeyden pişman değilim, hiçbir suçlu veya üçüncü şahıs yok" ifadelerini kullanan Wanda Nara'nın bu sözleri geçmiş iddiaların yeniden gün yüzüne çıkmasının ardından dikkat çekti.

Wanda Nara'nın "boşanıyoruz" açıklamasının detaylarından bu yazımızda bahsetmiştik👇

Wanda Nara'nın kocasının kendisini aldattığı China Suarez'in eski sevgilisi L-Gante ile ihanet iddialarına karışmasının nedeni ise aynı zamanda yeni müzik videosunda oynattığı rapçi ile bir gece kulubüne gitmesi oldu.

Wanda Nara'nın kocasının kendisini aldattığı China Suarez'in eski sevgilisi L-Gante ile ihanet iddialarına karışmasının nedeni ise aynı zamanda yeni müzik videosunda oynattığı rapçi ile bir gece kulubüne gitmesi oldu.

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