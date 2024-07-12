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Helallik İstedi: İbrahim Tatlıses Kalbinden Geçireceği Ameliyatı Duyururken Gözyaşlarına Boğuldu

Helallik İstedi: İbrahim Tatlıses Kalbinden Geçireceği Ameliyatı Duyururken Gözyaşlarına Boğuldu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
12.07.2024 - 10:24

Magazinburada.net hesabının paylaştığı görüntülerde, son zamanlarda kızı Dilan Çıtak Tatlıses ile yaşadığı anlaşmazlıklarla dikkat çeken ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in, yakın zamanda kalp kapakçığındaki sorundan ötürü ameliyat olacağı ortaya çıktı. Ünlü türkücünün küs olduğu oğlu Ahmet Talıses'in katıldığı konser büyük ses getirdi.

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Yıllardır birçok magazin konusuyla gündeme gelen ve adından sıkça söz ettiren İbrahim Tatlıses, hem söyledikleri hem de aile yaşantısıyla sürekli olarak dikkat çekmeye devam ediyor.

Yıllardır birçok magazin konusuyla gündeme gelen ve adından sıkça söz ettiren İbrahim Tatlıses, hem söyledikleri hem de aile yaşantısıyla sürekli olarak dikkat çekmeye devam ediyor.

Son zamanlarda kızı Dilan Çıtak'ın sözleriyle gündeme gelen Tatlıses "Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti, psikolojik baskıyı, psikolojik tacizi herkes bilmeli ve görmeli. Bugün ben bir kız çocuğu olarak susarsam yarın daha fazla şiddete uğrayan çocuklarımız olur bizim" ifadeleriyle konuşulmuştu.

Son zamanlarda kızı Dilan Çıtak'ın sözleriyle gündeme gelen Tatlıses "Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti, psikolojik baskıyı, psikolojik tacizi herkes bilmeli ve görmeli. Bugün ben bir kız çocuğu olarak susarsam yarın daha fazla şiddete uğrayan çocuklarımız olur bizim" ifadeleriyle konuşulmuştu.

Detaylardan bu yazımızda bahsetmiştik 👇

Daha önce yine çocuklarıyla sorunlar yaşayan isim, Ahmet Tatlı'nın oğlu aynı zamanda torunu Mert Tatlı'nın altı yıldır kendi rızası dışında bir evini haksız yere işgal ettiğini öne süren ünlü isim, dava açmıştı. İki yıl süren davanın sonunda mahkeme, İbrahim Tatlıses'in haklı olduğuna karar vermişti.

Daha önce yine çocuklarıyla sorunlar yaşayan isim, Ahmet Tatlı'nın oğlu aynı zamanda torunu Mert Tatlı'nın altı yıldır kendi rızası dışında bir evini haksız yere işgal ettiğini öne süren ünlü isim, dava açmıştı. İki yıl süren davanın sonunda mahkeme, İbrahim Tatlıses'in haklı olduğuna karar vermişti.

Mert Tatlı'nın evden ayrılmasının ardından Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlı, kendisine bir babalık dersi vermiş, ardından ipler fena gerilmişti.

Mert Tatlı'nın evden ayrılmasının ardından Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlı, kendisine bir babalık dersi vermiş, ardından ipler fena gerilmişti.

Mahkeme kararının ardından İbrahim Tatlıses, yaptığı açıklamada oğlu Ahmet Tatlı'ya gönderme yaparak 'Babalık nasıl yapılır onu öğrensin isterim' demişti.

Geçtiğimiz gece İbrahim Tatlıses'in konserinde görüntülenen Ahmet Tatlı'nın küs olduğu babasının konserinde görülmesi ilgi odağı oldu.

Geçtiğimiz gece İbrahim Tatlıses'in konserinde görüntülenen Ahmet Tatlı'nın küs olduğu babasının konserinde görülmesi ilgi odağı oldu.
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Magazinburada.net hesabının paylaştığı görüntülerde, konser sırasında gözyaşlarına sahip çıkamayan ünlü türkücü, kalp kapakçığı ameliyatı olacağını duyurarak helallik istedi.

Magazinburada.net hesabının paylaştığı görüntülerde, konser sırasında gözyaşlarına sahip çıkamayan ünlü türkücü, kalp kapakçığı ameliyatı olacağını duyurarak helallik istedi.

İşte o anlar 👇

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