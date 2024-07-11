Onur Atilla ile Yeni Bir Aşka Yelken Açan Nez'in Hemcinslerine Verdiği Evlilik Tavsiyeleri Kafaları Karıştırdı
Onur Atilla ile Yeni Bir Aşka Yelken Açan Nez'in Hemcinslerine Verdiği Evlilik Tavsiyeleri Kafaları Karıştırdı
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"Güldür Güldür Show"da İbrahim karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Rüştü Onur Atilla, son zamanlarda verdiği kilolarla dikkat çekici bir değişim yaşamış, hem görünüşü hem de özel hayatında yaşadığı dönüşüm, büyük bir ilgi görmüştü.
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Rüştü Onur Atilla'nın 10 yıllık evliliği sona ermiş, boşanmasının ardından sadece birkaç gün içinde şarkıcı Nez ile olan ilişkisini duyuran ünlü oyuncu, bu yeni aşkıyla herkese büyük bir sürpriz yaşatmıştı.
Boşanmanın üzerinden henüz bir ay bile geçmeden birlikte fotoğraflarını paylaşan ikili büyük bir tepkiyle baş başa kalmıştı.
Çıkan haberleri doğrulamalarının ardından, Pınar Kerimoğlu ile Bol Kahkahalı Sohbetler isimli YouTube kanalına konuk olan Nez daha önce aldatıldığını itiraf ettiği anlarla gündem olmuştu.
Hemcinslerine ilişki tavsiyesinde bulunan Nez "Her zaman kendini geliştireceksin, sadece çocuk yapıp bir köşede bekleyip 'her şeyimi eşim yapmalı' değil. Yarın öbür gün bu ilişki bittiği zaman dımdızlak kalmak istemiyorsan, kendine değer vereceksin" ifadelerini kullandı.
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"'Aldatılmadım' diyen arkadaşlarım var, ben de şey diyorum 'nereden biliyorsun aldatılmadığını?' Aldatmak güzel bir şey değil, kendini aldatıyorsun en başta." şeklinde devam eden ismin ihanet iddialarına karışmasının ardından bu sözleri ilgi odağı oldu.
Evlilik müessesi hakkında "Bazı insanlar özgürlüğüne çok düşkündür, bazı insanlar evlilik için yaratılmıştır. Bunlarla da bir yüzleşmek lazım. Ben mesela 3 kez evlendim, çok isteyerek evlendim, her birinde aşkla evlendim ama bir tanesinde hazır değildim. Ben de aldatabilirdim, onu hissettiğim an ayrıldım" diyen Nez'in sözleri yine ve yeniden olay oldu.
İlişkinin başlarında evlilik düşünüp düşünmediği sorulan Nez, "'Sakın evlenmeyelim, ben evlilik insanı değilim.' diyorum 've evleniyorum' "dedi, "rekorum üç ay" diye ekleyen Nez daha önceki evliliklerinden böyle bahsetti.
İlk evliliğinde "evlenmeden asla" dediğini itiraf eden Nez "çünkü benimki pırlata" diyerek kahkahaya boğuldu.
O anlara ve daha fazlasına buradan ulaşabilirsiniz👇
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