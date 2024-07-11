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Onur Atilla ile Yeni Bir Aşka Yelken Açan Nez'in Hemcinslerine Verdiği Evlilik Tavsiyeleri Kafaları Karıştırdı

Onur Atilla ile Yeni Bir Aşka Yelken Açan Nez'in Hemcinslerine Verdiği Evlilik Tavsiyeleri Kafaları Karıştırdı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
11.07.2024 - 16:57

Pınar Kerimoğlu ile Bol Kahkahalı Sohbetler isimli YouTube kanalına konuk olan Nez'in hemcinslerine verdiği evlilik ve ilişki tavsiyeleri gündeme bomba gibi oturdu.

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"Güldür Güldür Show"da İbrahim karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Rüştü Onur Atilla, son zamanlarda verdiği kilolarla dikkat çekici bir değişim yaşamış, hem görünüşü hem de özel hayatında yaşadığı dönüşüm, büyük bir ilgi görmüştü.

"Güldür Güldür Show"da İbrahim karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Rüştü Onur Atilla, son zamanlarda verdiği kilolarla dikkat çekici bir değişim yaşamış, hem görünüşü hem de özel hayatında yaşadığı dönüşüm, büyük bir ilgi görmüştü.

Rüştü Onur Atilla'nın 10 yıllık evliliği sona ermiş, boşanmasının ardından sadece birkaç gün içinde şarkıcı Nez ile olan ilişkisini duyuran ünlü oyuncu, bu yeni aşkıyla herkese büyük bir sürpriz yaşatmıştı.

Rüştü Onur Atilla'nın 10 yıllık evliliği sona ermiş, boşanmasının ardından sadece birkaç gün içinde şarkıcı Nez ile olan ilişkisini duyuran ünlü oyuncu, bu yeni aşkıyla herkese büyük bir sürpriz yaşatmıştı.

Ünlü oyuncu çıkan haberlerin ardından sevgilisini böyle korumuştu👇

Boşanmanın üzerinden henüz bir ay bile geçmeden birlikte fotoğraflarını paylaşan ikili büyük bir tepkiyle baş başa kalmıştı.

Boşanmanın üzerinden henüz bir ay bile geçmeden birlikte fotoğraflarını paylaşan ikili büyük bir tepkiyle baş başa kalmıştı.

Rüştü Onur Atilla'nın eski eşi Sinem Ayyıldız hakkındaki açıklamasından bu yazımızda bahsetmiştik👇

Çıkan haberleri doğrulamalarının ardından, Pınar Kerimoğlu ile Bol Kahkahalı Sohbetler isimli YouTube kanalına konuk olan Nez daha önce aldatıldığını itiraf ettiği anlarla gündem olmuştu.

Çıkan haberleri doğrulamalarının ardından, Pınar Kerimoğlu ile Bol Kahkahalı Sohbetler isimli YouTube kanalına konuk olan Nez daha önce aldatıldığını itiraf ettiği anlarla gündem olmuştu.

Detaylardan bu yazımızda bahsetmiştik👇

Hemcinslerine ilişki tavsiyesinde bulunan Nez "Her zaman kendini geliştireceksin, sadece çocuk yapıp bir köşede bekleyip 'her şeyimi eşim yapmalı' değil. Yarın öbür gün bu ilişki bittiği zaman dımdızlak kalmak istemiyorsan, kendine değer vereceksin" ifadelerini kullandı.

Hemcinslerine ilişki tavsiyesinde bulunan Nez "Her zaman kendini geliştireceksin, sadece çocuk yapıp bir köşede bekleyip 'her şeyimi eşim yapmalı' değil. Yarın öbür gün bu ilişki bittiği zaman dımdızlak kalmak istemiyorsan, kendine değer vereceksin" ifadelerini kullandı.
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"'Aldatılmadım' diyen arkadaşlarım var, ben de şey diyorum 'nereden biliyorsun aldatılmadığını?' Aldatmak güzel bir şey değil, kendini aldatıyorsun en başta." şeklinde devam eden ismin ihanet iddialarına karışmasının ardından bu sözleri ilgi odağı oldu.

"'Aldatılmadım' diyen arkadaşlarım var, ben de şey diyorum 'nereden biliyorsun aldatılmadığını?' Aldatmak güzel bir şey değil, kendini aldatıyorsun en başta." şeklinde devam eden ismin ihanet iddialarına karışmasının ardından bu sözleri ilgi odağı oldu.

Evlilik müessesi hakkında "Bazı insanlar özgürlüğüne çok düşkündür, bazı insanlar evlilik için yaratılmıştır. Bunlarla da bir yüzleşmek lazım. Ben mesela 3 kez evlendim, çok isteyerek evlendim, her birinde aşkla evlendim ama bir tanesinde hazır değildim. Ben de aldatabilirdim, onu hissettiğim an ayrıldım" diyen Nez'in sözleri yine ve yeniden olay oldu.

Evlilik müessesi hakkında "Bazı insanlar özgürlüğüne çok düşkündür, bazı insanlar evlilik için yaratılmıştır. Bunlarla da bir yüzleşmek lazım. Ben mesela 3 kez evlendim, çok isteyerek evlendim, her birinde aşkla evlendim ama bir tanesinde hazır değildim. Ben de aldatabilirdim, onu hissettiğim an ayrıldım" diyen Nez'in sözleri yine ve yeniden olay oldu.

İlişkinin başlarında evlilik düşünüp düşünmediği sorulan Nez, "'Sakın evlenmeyelim, ben evlilik insanı değilim.' diyorum 've evleniyorum' "dedi, "rekorum üç ay" diye ekleyen Nez daha önceki evliliklerinden böyle bahsetti.

İlişkinin başlarında evlilik düşünüp düşünmediği sorulan Nez, "'Sakın evlenmeyelim, ben evlilik insanı değilim.' diyorum 've evleniyorum' "dedi, "rekorum üç ay" diye ekleyen Nez daha önceki evliliklerinden böyle bahsetti.

İlk evliliğinde "evlenmeden asla" dediğini itiraf eden Nez "çünkü benimki pırlata" diyerek kahkahaya boğuldu.

İlk evliliğinde "evlenmeden asla" dediğini itiraf eden Nez "çünkü benimki pırlata" diyerek kahkahaya boğuldu.

O anlara ve daha fazlasına buradan ulaşabilirsiniz👇

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