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Wanda Nara'dan "Boşanıyoruz" Açıklaması Geldi: Akabinde Icardi'yi Yeniden Takibe Alması Kafa Karıştırdı!

Wanda Nara'dan "Boşanıyoruz" Açıklaması Geldi: Akabinde Icardi'yi Yeniden Takibe Alması Kafa Karıştırdı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
10.07.2024 - 23:45

Son birkaç gündür Arjantin basının yanında ülkemizde de gündemi sallayan ayrılık haberleriyle ilgi odağı olan Icardi ve Wanda Nara'nın boşanma haberi ilk kez kendileri tarafından doğrulandı.

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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Icardi ve gündemden bir an olsun düşmeyen eşi Wanda Nara ülkemizin en çok konuşulan çiftlerinden biri olmayı başarmıştı.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Icardi ve gündemden bir an olsun düşmeyen eşi Wanda Nara ülkemizin en çok konuşulan çiftlerinden biri olmayı başarmıştı.

İddialı pozlarıyla herkesi sayısız kez şoka sokan çiftimiz sosyal medya hesaplarından yaptıkları bu paylaşımlarla sürekli yürekleri ağızlara getiriyordu.

İddialı pozlarıyla herkesi sayısız kez şoka sokan çiftimiz sosyal medya hesaplarından yaptıkları bu paylaşımlarla sürekli yürekleri ağızlara getiriyordu.

Daha önce birçok kez ayrılıp barıştıkları haberleriyle hem Arjantin basını hem de magazin manşetlerini dolduran çiftimiz için geçtiğimiz günlerde de ayrılık çanları çalmaya başlamıştı.

Daha önce birçok kez ayrılıp barıştıkları haberleriyle hem Arjantin basını hem de magazin manşetlerini dolduran çiftimiz için geçtiğimiz günlerde de ayrılık çanları çalmaya başlamıştı.

Wanda Nara'nın kendisini takipten çıkamsıyla ayrılık iddiaları almış başını gitmişti, fakat Icardi'nin kendisini hala takip ediyor oluşu kimilerine bir umut barışacaklarını düşündürmüştü

Wanda Nara'nın kendisini takipten çıkamsıyla ayrılık iddiaları almış başını gitmişti, fakat Icardi'nin kendisini hala takip ediyor oluşu kimilerine bir umut barışacaklarını düşündürmüştü

Ama yolun sonu net bir şekilde gözüktü... Galatasaray taraftarının yengesi Wanda Nara sosyal medya hesabından ilk kez çıkan haberleri doğruladı!

Ama yolun sonu net bir şekilde gözüktü... Galatasaray taraftarının yengesi Wanda Nara sosyal medya hesabından ilk kez çıkan haberleri doğruladı!
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Çıkan haberlere sessizliğini bozan isim sözlerine "Sonların ne kadar zor olduğunu ve neye mal olduklarını biliyorum. Televizyonda veya internette gerçek olmayan şeyler var. Ama bunu kabul ediyorum çünkü bu, kötülüğün ve kim olduğumun bir parçası." şeklinde başladı.

Çıkan haberlere sessizliğini bozan isim sözlerine "Sonların ne kadar zor olduğunu ve neye mal olduklarını biliyorum. Televizyonda veya internette gerçek olmayan şeyler var. Ama bunu kabul ediyorum çünkü bu, kötülüğün ve kim olduğumun bir parçası." şeklinde başladı.

"Ayrılmaya karar verdim ama Mauro ile aile olmaktan vazgeçmeyeceğiz. Aşk varken daha fazlasını denemek hata değildi. Hiçbir şeyden pişman değilim, bu çifte hayatımın en güzel yıllarını verdim ama bugün yalnız kalmak zorundayım." ifadelerini kullanan Nara çiftin hayranlarını üzdü.

"Ayrılmaya karar verdim ama Mauro ile aile olmaktan vazgeçmeyeceğiz. Aşk varken daha fazlasını denemek hata değildi. Hiçbir şeyden pişman değilim, bu çifte hayatımın en güzel yıllarını verdim ama bugün yalnız kalmak zorundayım." ifadelerini kullanan Nara çiftin hayranlarını üzdü.

Nara, "Hiçbir suçlu veya üçüncü şahıs yok, bizim ilişkimiz her zaman dışarıdan görünenden daha güçlü. Önceliğim her zaman çocuklarım oldu ve bugün her zamankinden daha fazla. Saygınız için teşekkürler." şeklinde sözlerini noktaladı.

Nara, "Hiçbir suçlu veya üçüncü şahıs yok, bizim ilişkimiz her zaman dışarıdan görünenden daha güçlü. Önceliğim her zaman çocuklarım oldu ve bugün her zamankinden daha fazla. Saygınız için teşekkürler." şeklinde sözlerini noktaladı.

"Boşanıyoruz" açıklamasının ardından anında Icardi'yi takibe alan Wanda Nara kafaları bir kez daha karıştırdı.

"Boşanıyoruz" açıklamasının ardından anında Icardi'yi takibe alan Wanda Nara kafaları bir kez daha karıştırdı.

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