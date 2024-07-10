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Eşi Hailey Bieber'la İlk Bebeklerini Bekleyen Justin Bieber'a Yöneltilen Soru Fena Afallamasına Neden Oldu

Eşi Hailey Bieber'la İlk Bebeklerini Bekleyen Justin Bieber'a Yöneltilen Soru Fena Afallamasına Neden Oldu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
10.07.2024 - 20:41

Yakında biricik karısı Hailey Bieber'la ilk çocuklarını kucağına alacak Justin Bieber'a eski sevgilisi Selena Gomez'i hatırlatan o soru bir an durup afallamasına neden oldu!

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Günümüzün en ünlü çiftlerinden biri olan Justin ve Hailey Bieber'ı hepimiz büyük bir ilgiyle takip ediyoruz. Sektörlerinin en tanınan isimlerinden olan çift, magazin manşetlerinin ana başlıklarından biri olmayı sık sık başarıyor.

Günümüzün en ünlü çiftlerinden biri olan Justin ve Hailey Bieber'ı hepimiz büyük bir ilgiyle takip ediyoruz. Sektörlerinin en tanınan isimlerinden olan çift, magazin manşetlerinin ana başlıklarından biri olmayı sık sık başarıyor.

Bu sene evliliklerinde 6. senelerine giren Hailey ve Justin Bieber çifti geçtiğimiz aylarda merakla beklenen bebek haberini duyurmuş ve dünya genelinde olay olmuştu. Sürekli evliliklerindeki sorunlar hakkında çıkan dedikoduların ardından, Justin Bieber ve Hailey Bieber yakın zamanda ilk çocuklarını beklediklerini açıklamıştı.

Bu sene evliliklerinde 6. senelerine giren Hailey ve Justin Bieber çifti geçtiğimiz aylarda merakla beklenen bebek haberini duyurmuş ve dünya genelinde olay olmuştu. Sürekli evliliklerindeki sorunlar hakkında çıkan dedikoduların ardından, Justin Bieber ve Hailey Bieber yakın zamanda ilk çocuklarını beklediklerini açıklamıştı.

Gelelim asıl olaya... Bieber çiftinin mutlu evliliklerini bilen herkes muhakkak ikili ile adı sık sık anılan Selena Gomez'in şarkıcıyla olan eski ilişkisini de biliyordur.

Gelelim asıl olaya... Bieber çiftinin mutlu evliliklerini bilen herkes muhakkak ikili ile adı sık sık anılan Selena Gomez'in şarkıcıyla olan eski ilişkisini de biliyordur.

Hatta Hailey Bieber ile aralarındaki soğuk savaş geçtiğimiz ay bebek haberi duyulduğunda tekrar hararetlenmiş, bir çok sosyal medya kullanıcısının aklına bir anda Gomez düşmüştü.

Hatta Hailey Bieber ile aralarındaki soğuk savaş geçtiğimiz ay bebek haberi duyulduğunda tekrar hararetlenmiş, bir çok sosyal medya kullanıcısının aklına bir anda Gomez düşmüştü.

Detaylardan bu yazımızda bahsetmiştik 👇

Bundan neredeyse 10 yıl öncesine dayanan ilişkilerinin ardından Bieber'a yöneltilen Gomez soruları ise beklenmedik yerden geldi. Bebek açıklaması geniş çaplı tartışmalara yol açarken, özellikle çiftin bebeğine ne isim vereceği üzerine konuşmalar başlamış ve cinsiyeti büyük merak konusu olmuştu.

Bundan neredeyse 10 yıl öncesine dayanan ilişkilerinin ardından Bieber'a yöneltilen Gomez soruları ise beklenmedik yerden geldi. Bebek açıklaması geniş çaplı tartışmalara yol açarken, özellikle çiftin bebeğine ne isim vereceği üzerine konuşmalar başlamış ve cinsiyeti büyük merak konusu olmuştu.
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En popüler ünlü çiftlerinden biri olan Justin Bieber ve Selena Gomez, yıllar sonra bile ayrılmalarına rağmen tartışma konusu olmaya devam ediyor. Eski çifte bir videoda kızları olursa hangi ismi koyacakları sorulmuş ve Gomez'den 'Emory Bieber' cevabı gelmişti.

En popüler ünlü çiftlerinden biri olan Justin Bieber ve Selena Gomez, yıllar sonra bile ayrılmalarına rağmen tartışma konusu olmaya devam ediyor. Eski çifte bir videoda kızları olursa hangi ismi koyacakları sorulmuş ve Gomez'den 'Emory Bieber' cevabı gelmişti.

O videonun yeniden gündeme gelmesiyle bir paparazinin Bieber'a yönelttiği "kızın olursa adını Emory Bieber mı koyacaksın?" sorusu hem hayranlarını sinirlendirdi, hem de Bieber'ın tepkisi gündem oldu.

O videonun yeniden gündeme gelmesiyle bir paparazinin Bieber'a yönelttiği "kızın olursa adını Emory Bieber mı koyacaksın?" sorusu hem hayranlarını sinirlendirdi, hem de Bieber'ın tepkisi gündem oldu.

İşte o anlar 👇

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