Milli Maç Öncesi Hollanda'ya 'Nanik' Yapan Gülben Ergen'in Yeni Şarkısı Nanik'e Gelen İlk Tepkiler!

Milli maç öncesi heyecandan tutuşan Gülben Ergen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'nanik yapacağız' sözleriyle ve el hareketiyle dikkat çekmişti. Yeni şarkısı Nanik'ten bir kesit paylaşan Ergen'e yorum yağdı, şarkıyı beğenen de oldu eleştiren de!