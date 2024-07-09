Milli Maç Öncesi Hollanda'ya 'Nanik' Yapan Gülben Ergen'in Yeni Şarkısı Nanik'e Gelen İlk Tepkiler!
Milli Maç Öncesi Hollanda'ya 'Nanik' Yapan Gülben Ergen'in Yeni Şarkısı Nanik'e Gelen İlk Tepkiler!
Milli maç öncesi heyecandan tutuşan Gülben Ergen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'nanik yapacağız' sözleriyle ve el hareketiyle dikkat çekmişti. Yeni şarkısı Nanik'ten bir kesit paylaşan Ergen'e yorum yağdı, şarkıyı beğenen de oldu eleştiren de!
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Gülben Ergen, yıllardır dillere dolanan şarkılarıyla müzik listelerini alt üst ederken, açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla da magazin gündeminde adından sıkça söz ettiren bir isim haline geldi.
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Özellikle bir röportajında dile getirdiği "Unutmayın ki hiçbir şey sonsuza kadar değil, şimdi gülüyorum ama ileride de güleceğim; bu oyun böyle devam eder." cümlesiyle hafızlara kazınan ismin seveni de bir o kadar çok.
Son olarak, Milli Maç öncesi Hollanda'ya 'nanik' yaparak milli takıma başarılar dileyen Ergen'in hareketi sosyal medyada olay olmuştu.
O anları şöyle hatırlatalım👇
Nanik şarkısı ile sektöre geri dönüş yapan Gülben Ergen sevenlerine sürpriz yaptı! Bugün yaptığı paylaşımla sözleri Sezen Aksu'ya ait olan yeni şarkısından bir kesit paylaşan şarkıcıya yorum yağdı!
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Nanik'i beğenen kadar eleştiren de oldu... Gelin yapılan yorumlara birlikte bakalım
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