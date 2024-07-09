Rıza Kocaoğlu'nun Deniz Işın'la Denizdeki Görüntüleri Sorulunca Verdiği Şaşkın Tepki Kahkaha Attırdı!
Rıza Kocaoğlu'nun Deniz Işın'la Denizdeki Görüntüleri Sorulunca Verdiği Şaşkın Tepki Kahkaha Attırdı!
İzmirli oyuncu Rıza Kocaoğlu, her yaz olduğu gibi bu sezonu da Çeşme'de açmış, Deniz Işın'la denizde görüntülenen oyuncu aşk dedikodularına karışmıştı. Rıza Kocaoğlu ilk defa iddialar hakkında konuştu.
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Rıza Kocaoğlu, "Kuzey Güney", "İçerde", ve "Çukur" gibi başarılı dizilerde rol almış, magazin dünyasında adından sıkça söz ettiren oyunculardan biri. Sosyal medya paylaşımları ve yaptığı açıklamalarla sürekli gündemde kalan Kocaoğlu, hayranlarının ve takipçilerinin ilgisini çekmeyi sık sık başarıyor.
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Rıza Kocaoğlu, rol aldığı "İnci Taneleri" dizisinin sezon finalinden sonra memleketinde bir mola vermiş, geçtiğimiz haftalarda denize girerken görüntülenen oyuncunun yanındaki isim ise dikkat çekmişti.
En son Ömer dizisiyle ekran karşısına geçen Deniz Işın'la denizde keyifli vakit geçiren Kocaoğlu haberlerle birlikte kısa sürede aşk iddialarına karışmıştı.
Zeytin Ağacı dizisinin ikinci sezonuyla sevenleriyle buluşan Rıza Kocaoğlu dizinin galasında muhabirlerin sorularına yanıt verdi.
Deniz Işın'ın adını duyar duymaz gözleri büyüyen Kocaoğlu'nun tepkileri önce güldürdü, ardından sorulara " denize girdiğimiz herkesle sevgili olmuyoruz, haberiniz olsun" şeklinde cevap verdi.
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