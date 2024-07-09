Rıza Kocaoğlu'nun Deniz Işın'la Denizdeki Görüntüleri Sorulunca Verdiği Şaşkın Tepki Kahkaha Attırdı!

İzmirli oyuncu Rıza Kocaoğlu, her yaz olduğu gibi bu sezonu da Çeşme'de açmış, Deniz Işın'la denizde görüntülenen oyuncu aşk dedikodularına karışmıştı. Rıza Kocaoğlu ilk defa iddialar hakkında konuştu.