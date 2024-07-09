Yaş Farkları Olay Olmuştu: Oyuncu Berker Güven Sevgilisi Nihal Yalçın'la Yaşadığı Aşkı Yere Göğe Sığdıramadı

Berker Güven ve Nihal Yalçın çifti mesleklerindeki başarıları kadar birbirlerine olan aşklarıyla da sürekli gündemde kalıyor. 'Üç Kız Kardeş' dizisinin ardından uzun bir tatil yapan çift, birbirlerine olan aşklarını tazeleledi. Berker Güven'in sevgilisini öve öve bitiremediği anlar ilgi çekti!