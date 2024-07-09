Yaş Farkları Olay Olmuştu: Oyuncu Berker Güven Sevgilisi Nihal Yalçın'la Yaşadığı Aşkı Yere Göğe Sığdıramadı
Yaş Farkları Olay Olmuştu: Oyuncu Berker Güven Sevgilisi Nihal Yalçın'la Yaşadığı Aşkı Yere Göğe Sığdıramadı
Berker Güven ve Nihal Yalçın çifti mesleklerindeki başarıları kadar birbirlerine olan aşklarıyla da sürekli gündemde kalıyor. 'Üç Kız Kardeş' dizisinin ardından uzun bir tatil yapan çift, birbirlerine olan aşklarını tazeleledi. Berker Güven'in sevgilisini öve öve bitiremediği anlar ilgi çekti!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Üç Kız Kardeş" dizisinin yıldızı Berker Güven ve uzun süredir birlikte olduğu oyuncu Nihal Yalçın, ilişkilerini sessiz sedasız sürdürüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
29 yaşındaki Güven ile 43 yaşındaki Yalçın'ın arasındaki yaş farkı gündeme damgasını vurmuş ikili 2021 senesinde ilk kez dudak dudağa kameralara yakalanmıştı...
Sezonun bitmesinin ardından kendilerini tatile veren çiftimizin bu sefer tercih ettikleri yer ise New York oldu!
Berker Güven, sevgilisiyle New York'ta çektirdiği fotoğrafları takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncu, paylaşımın altına "Benim güzel sevgilim. Ne güzel gezip, geçiniyoruz seninle. Bak, bu da New York hatıramız oldu. Bu kadar uyumlu, sakin ve geçimli olduğun teşekkür ederim. Ne kolay şey seninle anlaşmak. Ne güzel şey kavgasızlık. Hayatımın en çatışmasız, en huzurlu, en uzun ilişkisini seninle yaşadığım için çok şanslıyım." notunu ekledi.
"Dirayetine, iradene, benden çok daha fazla şey biliyor olmana rağmen, hala öğrenmeye benden daha açık olmana hayranlık ve şaşkınlıkla bakıyorum, bunu senden öğrenmeye çalışıyorum" diyen Güven, sözlerine hız kesmeden devam etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Bana yaşattığın tüm güzel duygulara ve benimle paylaştığın tüm yolculuklara şükürler olsun. Sende gördüğüm tüm bu güzellikleri, görebilecek başka insanlarla, el ele yürüdüğümüz yollarda karşılaşmayı, kesişmeyi diliyorum. Aynı New York’ta olduğu gibi. Kıymetlim benim. Domuz gibi gezdiğimiz nice yolculuklarımız olsun" yazan Berker Güven aşka geldiği anlarla dikkat çekti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Masallahhh 🧿🧿🧿
iyice magazin programına döndük beee bu ne yaa kim kiminle nerede ne yapıyor kim kimi kin için kiskaniyor bu ne veya bize ne
ya bide bu çıktı üç aydır ki bu konu irdeleniyor kadında olsun yada erkekte olsun ysş farkı önemli değildir önemli olan anlaşmaktır ne zaman bırakılacak bu ... Devamını Gör