Görüş Bildir
Haberler
Magazin
"İki Yüzlü UEFA" Demişti: Şahan Gökbakar Bu Akşam Oynanacak Milli Maça Böyle Yükseldi "Haydi Türkiye'm"

"İki Yüzlü UEFA" Demişti: Şahan Gökbakar Bu Akşam Oynanacak Milli Maça Böyle Yükseldi "Haydi Türkiye'm"

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
06.07.2024 - 15:53

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, UEFA'nın Avusturya - Türkiye maçında Merih Demiral'a verdiği 2 maçlık cezaya sert tepki göstermiş, Bu karara tepki gösterenlerin arasında yer alan Gökbakar'ın milli duyguları kabardı, komedyen Milli takımımıza böyle destek verdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

UEFA, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turundaki Avusturya maçında bozkurt işareti yapan A Milli Takım oyuncusu Merih Demiral'a 2 maçlık ceza vermişti.

UEFA, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turundaki Avusturya maçında bozkurt işareti yapan A Milli Takım oyuncusu Merih Demiral'a 2 maçlık ceza vermişti.

Karar sonrası topa tutulan UEFA, sosyal medya kullanıcılarından siyasetçilere birçok kişiden tepki almış, Milli Takımımıza tam destek veren ünlü isimlerimiz de olay karşısında susmamıştı.

Karar sonrası topa tutulan UEFA, sosyal medya kullanıcılarından siyasetçilere birçok kişiden tepki almış, Milli Takımımıza tam destek veren ünlü isimlerimiz de olay karşısında susmamıştı.

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar da uygulanan cezaya sessiz kalmamış "Ya çocuk sevincini öyle yapmış. Birini tahrik mi etmiş?, birine hakaret mi etmiş? Karşı takıma mı yapmış?" şeklinde tepki göstermişti.

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar da uygulanan cezaya sessiz kalmamış "Ya çocuk sevincini öyle yapmış. Birini tahrik mi etmiş?, birine hakaret mi etmiş? Karşı takıma mı yapmış?" şeklinde tepki göstermişti.

"İkiyüzlü UEFA" diyerek gündeme gelen Gökbakar şimdi de maç coşkusuyla yanıp tutuştuğu tweetle dikkat çekti.

"İkiyüzlü UEFA" diyerek gündeme gelen Gökbakar şimdi de maç coşkusuyla yanıp tutuştuğu tweetle dikkat çekti.
twitter.com

Akşamın heyecanını şimdiden iliklerine kadar hisseden isim "Kafamda sadece maç var. Bu gece bir galibiyet tüm yaushacklara net bir cevap olur. Haydi Türkiye'm ❤️ 🇹🇷" notuyla duygularını paylaştı.

Akşamın heyecanını şimdiden iliklerine kadar hisseden isim "Kafamda sadece maç var. Bu gece bir galibiyet tüm yaushacklara net bir cevap olur. Haydi Türkiye'm ❤️ 🇹🇷" notuyla duygularını paylaştı.
twitter.com

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Ivar

Helal olsun Şahan'a.. Cihangir'in çakma solcuları anlamaz. Onlar her şey olurlar ama sadece Türk olmazlar