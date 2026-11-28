Paganini 1828'de Viyana'da başlayan turneyle Avrupa'nın en çok konuşulan müzisyeni oldu. Sol elle pizzicato, flajöle gibi teknikleri o güne dek kimse böyle duymamıştı. Turne Almanya, Polonya ve Bohemya kentlerinden geçip 1831'de Strazburg'da bitti, ardından Paris ve Britanya geldi. Açıklama bulamayanlar işe şeytanı karıştırdı. Johann Peter Lyser'in o yıllarda çizdiği bu karikatürde kemancının çevresinde iskeletler dans ediyor. Ortada bir anlaşmanın belgesi yok, kulaktan kulağa büyüyen bir söylenti var.