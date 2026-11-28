Şeytanla Anlaştığı Söylenen Kemancı: Niccolò Paganini'nin Efsanesi Nereden Çıktı?
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Niccolò Paganini 27 Mayıs 1840'ta Nice'te öldü, naaşı Parma'da toprağa ancak 1876'da verildi. Arada geçen 36 yılın sebeplerinden biri, kemanı şeytandan öğrendiğine dair söylentiydi. Efsaneyi belgeden ayırınca geriye daha ilginç bir hayat kalıyor.
1. "Ruhunu şeytana sattı" sözü bir efsane, üstelik salon dolduran bir efsane.
2. 27 Ekim 1782'de Cenova'da doğdu, ilk çalgısı mandolindi.
3. Uzun parmaklarını bir sendroma bağlayan görüş kanıtlanmış değil, bir varsayım.
4. Kumar borcu yüzünden kemanını rehin verdi, sonra ömürlük kemanına kavuştu.
5. Gırtlak kanserinden öldüğü de yakıldığı da doğrulanmış bilgi değil.
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