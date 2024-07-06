Biraz Hızlı Olmadı mı? Dağılan Köfn Grubunun Solisti Salman Tin İlk Defa Tek Başına Sahneye Çıktı!

Başarılı iş birlikleri ile iddialı bir çıkış yakalayan ve son olarak Simge ile birlikte yayınladıkları 'Yakışıklı' düeti ile listelerde boy gösteren KÖFN grubu iki gün önce dağıldıkları haberiyle hayranlarını üzmüştü. Ayrılma sebeplerinin ardındaki gerçek merak edilirken, grubun solisti Salman Tin ilk defa tek başına sahneye çıktı!