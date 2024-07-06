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Biraz Hızlı Olmadı mı? Dağılan Köfn Grubunun Solisti Salman Tin İlk Defa Tek Başına Sahneye Çıktı!

Biraz Hızlı Olmadı mı? Dağılan Köfn Grubunun Solisti Salman Tin İlk Defa Tek Başına Sahneye Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
06.07.2024 - 11:52

Başarılı iş birlikleri ile iddialı bir çıkış yakalayan ve son olarak Simge ile birlikte yayınladıkları 'Yakışıklı' düeti ile listelerde boy gösteren KÖFN grubu iki gün önce dağıldıkları haberiyle hayranlarını üzmüştü. Ayrılma sebeplerinin ardındaki gerçek merak edilirken, grubun solisti Salman Tin ilk defa tek başına sahneye çıktı!

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Son dönemlerin en başarılı çıkışlarından birini yakalayan Köfn, listeleri alt üst eden şarkılarıyla günümüzün en popüler ikililerinden biri olmayı başarmış, "Bir Tek Ben Anlarım" şarkısıyla hepimizin ağzına takılmıştı.

Son dönemlerin en başarılı çıkışlarından birini yakalayan Köfn, listeleri alt üst eden şarkılarıyla günümüzün en popüler ikililerinden biri olmayı başarmış, "Bir Tek Ben Anlarım" şarkısıyla hepimizin ağzına takılmıştı.

Salman Tin ve Bilge Kağan Etil'den oluşan Köfn, son olarak Simge ile birlikte yayınladıkları "Yakışıklı" düeti ile listelerde boy göstermişken beklenmedik bir haberle hayranlarını neye uğradığını şaşırtmıştı.

Salman Tin ve Bilge Kağan Etil'den oluşan Köfn, son olarak Simge ile birlikte yayınladıkları "Yakışıklı" düeti ile listelerde boy göstermişken beklenmedik bir haberle hayranlarını neye uğradığını şaşırtmıştı.

Sosyal medya hesaplarından birbirlerini takipten çıkan ikilinin dağıldığı haberleri doğrulanmış, fakat nedenin ne olduğu ayrı bir merak konusu olmuştu.

Sosyal medya hesaplarından birbirlerini takipten çıkan ikilinin dağıldığı haberleri doğrulanmış, fakat nedenin ne olduğu ayrı bir merak konusu olmuştu.

KÖFN grubunun dağılma nedeninden bu yazımıda bahsetmiştik👇

Grubun solisti Salman Tin ise konu hakkında henüz bir açıklama yapmamışken kendisinin haberin ortaya çıkmasından iki gün sonra ortaya çıkan görüntüleri görenleri şoke etmeye yetti.

Grubun solisti Salman Tin ise konu hakkında henüz bir açıklama yapmamışken kendisinin haberin ortaya çıkmasından iki gün sonra ortaya çıkan görüntüleri görenleri şoke etmeye yetti.

Blogyagmuru3 isimli hesabın yayınladığı videoda Salman Tin'in şimdiden tek başına sahneye çıkması ve şarkı söylemesi grubun hayranlarını hayal kırıklığına uğratacak gibi...

Blogyagmuru3 isimli hesabın yayınladığı videoda Salman Tin'in şimdiden tek başına sahneye çıkması ve şarkı söylemesi grubun hayranlarını hayal kırıklığına uğratacak gibi...
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İşte o anlar 👇

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