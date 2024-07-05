Dağıldıkları Haberi Ortalığı Ayağa Kaldırmıştı: KÖFN'ün Kesin Ayrılığının Arkasındaki Sebep Ortaya Çıktı!

2018 yılında aynı yola baş koyup 'Bi' Tek Ben Anlarım'la listeleri alt üst eden KÖFN'ün ayrılık haberinin arkasındaki sebep ortaya çıktı... Milliyet Cadde'nin haberine göre ikili kesin olarak ayrılmaya karar verdi ve ayrı devam edecekleri yeni yola da çoktan başladı bile!