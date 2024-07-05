Dağıldıkları Haberi Ortalığı Ayağa Kaldırmıştı: KÖFN'ün Kesin Ayrılığının Arkasındaki Sebep Ortaya Çıktı!
Dağıldıkları Haberi Ortalığı Ayağa Kaldırmıştı: KÖFN'ün Kesin Ayrılığının Arkasındaki Sebep Ortaya Çıktı!
Kaynak: https://www.milliyet.com.tr/cadde/kof...
2018 yılında aynı yola baş koyup 'Bi' Tek Ben Anlarım'la listeleri alt üst eden KÖFN'ün ayrılık haberinin arkasındaki sebep ortaya çıktı... Milliyet Cadde'nin haberine göre ikili kesin olarak ayrılmaya karar verdi ve ayrı devam edecekleri yeni yola da çoktan başladı bile!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dün, "Bi' Tek Ben Anlarım" şarkısıyla listeleri alt üst eden, o günden beri de en sevilen gruplardan biri haline gelen KÖFN'ün üstünde kara bulutlar dolaştığı haberiyle neye uğradığımızı şaşırmıştık hatırlarsanız.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2018 yılından bu yana beraber müzik yapan Salman Tin ve Bilge Kağan Etil'in Instagram'da birbirlerini takipten çıkması dedikoduların alevlenmesine ve "dağıldılar" haberinin de hızla yayılmasına sebep olmuştu.
Milliyet Cadde'nin haberine göre, geçtiğimiz saatlerde KÖFN'ün dağıldığı kesinleşti ve hatta ayrılığın arkasındaki sebep de ortaya çıktı. Kariyerlerine bireysel olarak devam etme kararı alan ikiliden Etil'in bir süre yurt dışında yaşayacak olmasının buna sebebiyet verdiği iddia edildi.
Hatta o kadar ki Bilge Kağan Etil, Salman Tin'den ayrı projelere başladı bile! Haberi alan kullanıcılar, Etil'in Selin Geçit'in "Bu Gece" cover'ına yeni bir remix hazırladığına ve remix'in de 1 gün önce çıktığına dikkat çekti...
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın