"Umut Beni Her Yere Götürdü" Deyip Şükreden Alina Boz'un Kocam Köylülüğü Dillere Fena Düştü!
"Umut Beni Her Yere Götürdü" Deyip Şükreden Alina Boz'un Kocam Köylülüğü Dillere Fena Düştü!
Geçtiğimiz saatlerde bir davete şıkır şıkır süslenip giden Alina Boz'un 'Umut beni her yere götürdü sağ olsun' cümlesi sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü! Alina Boz'un biricik kocası Umut Evirgen'e düşkünlüğü dillere fena düştü...
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Aşk defteri kabarık, çapkınlığıyla nam salmış Umut Evirgen'le, oyunculuğu, duru güzelliği ve nahifliğiyle öne çıkan Alina Boz'un aşk hikayesinin ne denli hızlı geliştiğini bilmeyeniniz yoktur herhalde! Her şey bu fotoğrafla başlamış...👇
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Jet hızıyla ilerleyen aşk beş ayın sonunda evlilikle taçlanmıştı! Emirgan’da demirli olan Halas Gemisi’nde yapılan düğüne ünlüler akın etmiş, düğün resmen yılın olayı olmuştu.
O günden bu yana ülke ülke dolaşan, birbirlerinden bir an olsun kopamayan çift sık sık gündem oldu. Boşanma iddiaları da hamilelik iddiaları da kol gezdi fakat ne ayrılık geldi ne de bebek! Alina Boz ve Umut Evirgen, herkese ve her şeye inat mutluluklarını tam gaz yaşamaya devam ettiler.
Geçtiğimiz aylarda da tüm gözlerin üzerlerine çevrilmesine sebep olan bir açıklama gelmişti Alina Boz'dan hatırlarsanız! Nişantaşı'nda görüntülenen Boz, aniden kendisi oyuncu değilmiş gibi "Sizden ricam var; beni artık ne olur tek çekmeyin, benim bir kocam var. Onunla çekerseniz sevinirim" isteğinde bulunmuştu. Kocam da kocam tavrı da dillere fena düşmüştü haliyle!
Geçtiğimiz saatlerde bir davette şıkır şıkır boy gösteren Alina Boz'dan sosyal medyada yorum yağmasına sebep olan bir "koca" vurgulu açıklama daha geldi. Balayı dönemi için "Umut sağ olsun beni her yere götürdü" cümlesini kuran Alina Boz, dillere fena düştü!
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Bazıları hak verdi, bazıları tepki gösterdi! Buyurun, kimler neler demiş beraber bakalım! 👇
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