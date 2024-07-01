"Umut Beni Her Yere Götürdü" Deyip Şükreden Alina Boz'un Kocam Köylülüğü Dillere Fena Düştü!

Geçtiğimiz saatlerde bir davete şıkır şıkır süslenip giden Alina Boz'un 'Umut beni her yere götürdü sağ olsun' cümlesi sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü! Alina Boz'un biricik kocası Umut Evirgen'e düşkünlüğü dillere fena düştü...