"Babasız Büyüdüm" Demişti: Afra Saraçoğlu En Son 13 Yaşında Gördüğü Babasını Affetmeye Karar Verdi!
"Babasız Büyüdüm" Demişti: Afra Saraçoğlu En Son 13 Yaşında Gördüğü Babasını Affetmeye Karar Verdi!
Daha önce Aramızda Kalmasın'a verdiği röportajda babasını en son 13 yaşındayken gördüğünü ve bir daha da görüşmek istemediğini belirten Afra Saraçoğlu, babası Uğur Saraçoğlu'nu affetmeye karar verdi!
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Yalı Çapkını'ndaki Seyran karakteriyle iki sezondur fırtınalar estiren Afra Saraçoğlu, güzelliği ve oyunculuğuyla olduğu kadar rol arkadaşı Mert Ramazan Demir'le yaşadığı tutkulu aşkla da gündeme geliyor biliyorsunuz!
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Oldukça kaoslu başlayan aşklarını aylar sonra nihayet kabul eden çiftimiz, en son İspanya tatilinin keyfini çıkarmış, tüm sevenlerinin de maşallahını almıştı hatırlarsanız.
Fakat bu sefer gündemimizde Mert Ramazan Demir'le aşk hikayeleri değil yalnızca Afra Saraçoğlu ve ta çocukluğuna dayanan bir hikaye var! Sektöre girdiği ilk günden beri Afra'yı annesi Lütfiye Hanım'la görüyoruz biliyorsunuz.
Sebebi ise Afra Saraçoğlu'nun da daha önce verdiği bir röportajda belirttiği üzere babasız büyümüş olması. Kaçıranlar için hatırlatalım, Saraçoğlu daha önce "Annemle babam ben çok küçükken ayrıldı. Babamla 9 ve 13 yaşındayken iki kez görüştüm, bir daha hiç haber alamadım. Artık görüşmem, üzerimde hiç emeği yok" demiş, küçük yaşta terk edildiğini dile getirmişti.
Bugün büyük bir gelişme yaşandı! "Büyüklük bende kalsın" diyen Afra Saraçoğlu, en son 13 yaşındayken gördüğünü söylediği babası Uğur Saraçoğlu'nu affetmeye karar verdi!
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Babasıyla görüşmek için ABD'ye giden güzel oyuncu, sosyal medya hesabından ilk kez babasıyla bir pozunu paylaştı.
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