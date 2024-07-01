Bu Laf Kime Şimdi? Ayşe Hatun Önal Ani Yükselişlerine ve Beyin Yakan Paylaşımlarına Bir Yenisini Ekledi!
Bu Laf Kime Şimdi? Ayşe Hatun Önal Ani Yükselişlerine ve Beyin Yakan Paylaşımlarına Bir Yenisini Ekledi!
Bir ortaya çıkıp bir kaybolan Ayşe Hatun Önal'dan durduk yere küfürlü bir paylaşım geldi. Lafının nereye ve kime gittiği anlaşılmayan Önal, yine beyin yaktı!
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Eski Miss Turkey güzeli, bir dönemin uçuk şarkılarıyla popüler ismi Ayşe Hatun Önal, uzun zamandır ortalarda yok biliyorsunuz.
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Kendisi kariyerinden çok akıl sır erdirilemeyen sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor son zamanlarda.
Belki denk gelmişsinizdir Önal, en son oyuncu Selin Demiratar'ın 2020'de evlendiği iş insanı Mehmet Ali Çebi'yle paylaştığı pozlara düştüğü "kocam" notuyla gündeme oturmuştu.
Başkasının eşine yönelik "kocam" paylaşımının ardından bazıları Ayşe Hatun Önal'ın iyi olmadığını ima ederken, bazıları da keyfinin gayet yerinde olduğunu savundu.
Birkaç aydır sesi soluğu çıkmayan ünlü isim, geçtiğimiz saatlerde beyin yakan paylaşımlarına bir yenisini ekledi. Yakın kadrajdan yüzünün fotoğrafını paylaşan Önal, pozuna "hadi oradan ka*ar" notunu düştü.
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Lafını kime ve neye yolladığını kimse anlamadı, e haliyle tepki de çekti. Ayşe Hatun Önal ise önlemini "ka*ar" kelimesini caption'dan çıkarmakta ve gönderiyi yorumlara kapamakta buldu.
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