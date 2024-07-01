İstanbul Buna Hazır mı Cidden? Olaysız Bir Günü Geçmeyen Mahallenin Delisi Kanye West, Ülkeyi Ziyarete Geldi!
İstanbul Buna Hazır mı Cidden? Olaysız Bir Günü Geçmeyen Mahallenin Delisi Kanye West, Ülkeyi Ziyarete Geldi!
Olaysız bir günü geçmeyen, e haliyle yabancı basının gündeminden de bir an olsun düşmeyen Kanye West, geçtiğimiz saatlerde İstanbul Havaalanı'nda görüntülendi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kim Kardashian'la 7 yıllık evliliğini 2021 yılında sonlandıran dünyaca ünlü şarkıcı Kanye West, boşanmadan sonra bir türlü kendine gelemedi biliyorsunuz. Ayrıldıklarından beri hep deli deli hareketlerine ve şovlarına tanıklık ettik!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir ara Amerikan başkanlık seçimlerine aday olmaya karar veren, Kardashian'dan sonra hayatına aldığı farklı kadınlarla ve skandal açıklamalarıyla gündem olan Kanye, şimdilerde 2022'de sessiz sedasız evlendiği, sergilemekten bıkmadığı kendinden yaşça küçük eşi Bianca'yla konuşuluyor.
Çiftin akıl karı olmayan bi' acayip kombin seçimleri gören herkese "bu neydi şimdi?!" dedirtiyor. Ayrıca Kanye West'in eşi Bianca'ya bilerek açık saçık kıyafetler giydirdiği ve zorbalık uyguladığı iddiaları da kol geziyor.
Fakat kendisinin bugün gündemimizde olmasının sebebi özel bugün! Çünkü her günü olaylı geçen, ne yaptığına akıl sır erdirilemeyen "mahallenin delisi" Kanye, İstanbul'a ayak basmış durumda...
İstanbul buna hazır mı emin değiliz ama Bianca yanında olmadığı için rahat bir oh çekebiliriz bizce! Buyurun, birkaç saat önce İstanbul Havaalanı'nda görüntülenen Kanye'nin hallerini beraber izleyelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sonra da haberi alanlar ne demiş ona bakalım! 😂
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın