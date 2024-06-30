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Rol İçin Erkek Arkadaşıyla Öpüşen Uraz Kaygılaroğlu Bu Sefer de Kadın Rolünde Oynadı!

Rol İçin Erkek Arkadaşıyla Öpüşen Uraz Kaygılaroğlu Bu Sefer de Kadın Rolünde Oynadı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
30.06.2024 - 21:04

Geçtiğimiz günlerde, 'Aşık Shakespeare' isimli tiyatro oyununda rol için erkek arkadaşıyla öpüştüğü görüntülerle gündeme gelen Uraz Kaygılaroğlu, bu sefer de kadın rolünde oynadı.

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Hayatımıza gencecik bir delikanlıyken Pis Yedili dizisiyle giren Uraz Kaygılaroğlu, son zamanlarda sık sık magazinin gündemine oturuyor biliyorsunuz.

Hayatımıza gencecik bir delikanlıyken Pis Yedili dizisiyle giren Uraz Kaygılaroğlu, son zamanlarda sık sık magazinin gündemine oturuyor biliyorsunuz.

Ününe ün katan, oyunculuğu ve karizmasıyla beğenilen Kaygılaroğlu, aynı zamanda eski eşi Melis İşiten'le kızı Ada'yla kurduğu derin bağ ile de öne çıkıyor.

Ününe ün katan, oyunculuğu ve karizmasıyla beğenilen Kaygılaroğlu, aynı zamanda eski eşi Melis İşiten'le kızı Ada'yla kurduğu derin bağ ile de öne çıkıyor.

Şimdilerde magazin radarına sık sık takılmasının genel sebebi ise yeni sevgilisi Sayna Soleimanpour ile paylaştığı pozlar ve yaşadığı tutkulu aşk!

Şimdilerde magazin radarına sık sık takılmasının genel sebebi ise yeni sevgilisi Sayna Soleimanpour ile paylaştığı pozlar ve yaşadığı tutkulu aşk!

Bir de erkek rol arkadaşıyla öpüşme meselesi var tabii. Belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz günlerde ünlü oyuncunun başrolünde yer aldığı "Aşık Shakespeare" oyununda rol icabı erkek arkadaşıyla öpüştüğü anlar olay olmuştu.

Bir de erkek rol arkadaşıyla öpüşme meselesi var tabii. Belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz günlerde ünlü oyuncunun başrolünde yer aldığı "Aşık Shakespeare" oyununda rol icabı erkek arkadaşıyla öpüştüğü anlar olay olmuştu.

Kaçıranlar için detaylardan bu yazımızda bahsetmiştik:

Kaygılaroğlu, bu sefer de yine aynı oyundan başka bir sahnesiyle dikkat çekti. Konu oyunculuk, hele ki tiyatro olduğunda sınır tanımadığını bariz belli eden oyuncu, bu sefer de kadın rolünde oynadı.

Kaygılaroğlu, bu sefer de yine aynı oyundan başka bir sahnesiyle dikkat çekti. Konu oyunculuk, hele ki tiyatro olduğunda sınır tanımadığını bariz belli eden oyuncu, bu sefer de kadın rolünde oynadı.
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İşte o anlar:

Elbette eleştiriler geldi fakat mesleği gereği her role girebileceğini savunan hatta geçmişten örnekler vererek Kaygılaroğlu'nu destekleyenler çoğunluktaydı.

Elbette eleştiriler geldi fakat mesleği gereği her role girebileceğini savunan hatta geçmişten örnekler vererek Kaygılaroğlu'nu destekleyenler çoğunluktaydı.
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