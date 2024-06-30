Soğuk Espri Konseptini Zirveye Taşıyan Nesrin Cavadzade, Altın Portakallarını Nispet Yaparcasına Gösterdi!
Soğuk Espri Konseptini Zirveye Taşıyan Nesrin Cavadzade, Altın Portakallarını Nispet Yaparcasına Gösterdi!
Nesrin Cavadzade'nin beyaz bikinisiyle elinde portakal tuttuğu pozlara düştüğü not kahkaha attırdı!
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Oyunculuğuyla olduğu kadar güzelliği ve asil duruşuyla da sık sık gündem olan oyuncu Nesrin Cavadzade'yi mutlaka tanıyorsunuzdur.
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En son NOW Tv'nin sevilen dizisi Şahane Hayatım'da izlediğimiz Cavadzade, final kararı gelince sezonu diziye veda ederek kapatmıştı.
Dizi ve film projelerindeki performansının yanında kombin seçimleriyle de sık sık adından söz ettiren Cavadzade, bu sefer de beyaz bikinili paylaşımı ve paylaşımına düştüğü notla gündeme oturdu!
Soğuk espri konseptini zirveye taşıyan Cavadzade, elinde portakalların olduğu havalı bikinili pozlarını "Altın portakallarım için yana kaydırın" notuyla paylaştı, esprisinin kötü olduğunu kendisi de "(off çok kötüydü)" eklemesini yaparak kabullendi.
Paylaşımın sonunda ise 2011 ve 2014 yıllarında aldığı Altın Portakal ödülleriyle pozları vardı... 😂
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