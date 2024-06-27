Bütün Havası Değişti: Hande Erçel'in Biricik Ablası Gamze Erçel'den Radikal İmaj Değişikliği!
Bütün Havası Değişti: Hande Erçel'in Biricik Ablası Gamze Erçel'den Radikal İmaj Değişikliği!
Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Hande Erçel'in biricik ablası Gamze Erçel, radikal bir imaj değişikliğine gitti! Saç kestirme perileri gelen Erçel, bambaşka biri oldu!
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Hande Erçel, gencecik yaşında hayatımıza girdiğinden ve tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardığından beri ablası Gamze Erçel de hayatımızda biliyorsunuz!
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Birbirine düşkün kız kardeşler, zamanlarının büyük bir kısmını daima beraber geçirmeye özen gösteriyor, et ve tırnak derler ya aynı öyle, ayrılamıyorlar bir türlü!
Bütün bunlar bir kenara 2019'da Caner Yıldırım'la evlenen Gamze Erçel, eşiyle beraber ürettiği sosyal medya içerikleriyle fenomen olmuş durumda! Birçok markayla iş birliği yapan Gamze Erçel'in Instagram'da 4.7 milyon takipçisi var.
Geçtiğimiz sene kanseri atlatan güzeller güzeli kızı Mavi, kardeşi Hande Erçel ve eşi Caner Yıldırım'la hemen hemen her gününe tanıklık etmeye alışık olduğumuz Gamze Erçel'in bugün gündemde olmasının sebebi ise bambaşka!
Hazırsanız, sizi az sonra yepyeni biriyle tanıştıracağız! İlk günden beri upuzun ve havalı saçlarıyla görmeye alışık olduğumuz Gamze Erçel'e geçtiğimiz saatlerde saç kestirme perileri uğradı!
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Öyle ucundan falan değil baya radikal bir seçimle saçlarını kısacık kestiren Gamze Erçel'in havası baştan aşağı değişti!
Binlerce iltifat ve övgü alan Erçel'in yeni imajı çok beğenildi!
Beklenmedik anlarda beklenmedik yorumlar yapan espritüel eşi Caner Yıldırım da konudan eksik kalmadı tabii, eşine takılmayı ihmal etmedi😂
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