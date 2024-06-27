Nilperi Şahinkaya'nın Yaptırdığına Bin Pişman Olup Uğruna Azarlar İşittiği Dövmeler Kadraja Fena Takıldı!
Nilperi Şahinkaya'nın Yaptırdığına Bin Pişman Olup Uğruna Azarlar İşittiği Dövmeler Kadraja Fena Takıldı!
Daha önce katıldığı bir YouTube programında en büyük pişmanlığının sırtındaki ve belindeki dövmeler olduğunu söyleyen Nilperi Şahinkaya Bodrum'da görüntülendi. Pişmanlık itirafı hatırlanan Şahinkaya'nın dövmeleri dikkat çekti!
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Nilperi Şahinkaya, sosyal medya paylaşımları, dikkat çeken açıklamaları ve tarzıyla sık sık gündem olan isimlerin arasında yer alıyor biliyorsunuz.
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En son oldukça kısa bir sürede final yapan Senden Önce dizisiyle izlediğimiz Şahinkaya, şimdilerde yazın tadını birçok ünlü gibi Bodrum'da çıkarıyor.
Bugün gündeme düşmesinin sebebi ise ta iki sene kadar önce yaptığı itirafın ardından gelen bikinili fotoğrafı!
Belki denk gelmişsinizdir, Nilperi Şahinkaya 2022 yılında katıldığı bir YouTube programında hayatındaki en büyük pişmanlığının dövmeleri olduğunu dile getirmişti! Ve hatta o dövmeler yüzünden yönetmenlerden hep azar işittiğini de vurgulamıştı.
Bahsettiği dövmeleri net görmek bugüne kadar nasip olmamıştı ya da olmuştu da "en büyük pişmanlığım" açıklaması olmadığı için göze batmamıştı! Şahinkaya, geçtiğimiz saatlerde Aramızda Kalmasın kameralarına yakalandı, belini kaplayan ve uğruna azarlar işittiği dövmeleri de ayyuka çıkmış oldu!
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