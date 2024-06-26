Enişte Soyuldu: Kredi Kartını Düşüren Hande Erçel'in Ablasının Eşi Caner Yıldırım Neye Uğradığını Şaşırdı!
Enişte Soyuldu: Kredi Kartını Düşüren Hande Erçel'in Ablasının Eşi Caner Yıldırım Neye Uğradığını Şaşırdı!
Hande Erçel'in biricik ablası Gamze Erçel'in eşi, namı değer eniştesi Caner Yıldırım, Paris'te kredi kartını düşürdü. Kredi kartını bulan kişinin yaptığı harcamaları görünce neye uğradığını şaşırdı!
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Hande Erçel'in her ikisi de sosyal medya fenomeni olan biricik ablası Gamze Erçel ve eniştesi Caner Yıldırım'a mutlaka denk gelmişsinizdir.
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2019 yılında evlenen çift, aynı yılın sonunda Gamze ve Hande Erçel'in hayatını kaybeden annesinin de ismini yaşatan dünyalar güzeli Aylin Mavi'yi kucağına almıştı.
Güzel kızlarına 2.5 yaşındayken kanser teşhisi kondu ama güçlü Mavi, kanserin üstesinden geldi!
Sosyal medya paylaşımlarında doğduğu günden beri kızına yer veren Caner Yıldırım, kurduğu iletişim ve sevgi bağıyla örnek babalardan biri haline geldi. E haliyle çok severek takip edilen isimlerden biri oldu kendisi!
Zaman zaman gündemdeki konulara yükselip yaptığı yorumlarla öne çıkan Caner Yıldırım, geçtiğimiz saatlerde Paris tatilinde kredi kartını düşürdüğünü ve arkasından yaşananları anlattığı bir paylaşımda bulundu.
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Tepkisini, "POV: Kredi kartımı bulup harcama yapan kişinin karından daha insaflı harcama yaptığını fark etmişsindir" notuyla paylaştı.
Kartını bulan kişinin harcama üstüne harcama yaptığını, Paris'te bir otelde bir şeyler içtiğini konaklamış bile olabileceğini açıklayan Caner Yıldırım, neye uğradığını şaşırdı!
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