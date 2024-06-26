Yapay Zekayla Gülşen Bubikoğlu'na Benzetildiği Fotoğrafa Aşık Olan Pınar Altuğ Kendini Tutamadı!
Yapay Zekayla Gülşen Bubikoğlu'na Benzetildiği Fotoğrafa Aşık Olan Pınar Altuğ Kendini Tutamadı!
@yapayzekacannn adli kullanıcı Pınar Altuğ'u Gülşen Bubikoğlu'na benzetti! Paylaşımı gören Pınar Altuğ, kendini tutamadı!
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Çocuklar Duymasın Meltem karakteriyle hafızalarımıza kazınan güzel oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ, sık sık gündem olan isimlerden biliyorsunuz!
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2008'de meslektaşı Yağmur Atacan'la hayatını birleştiren Altuğ, uzun bir süre yaş farkı yüzünden hadsiz yorumlara maruz kalmıştı hatırlarsanız. Fakat musmutlu giden evliliği de en az kendisi kadar zarif kızı da her zaman örnek aile tablosu teşkil etmeleriyle sonuçlandı!
Sosyal medya paylaşımları ve kendisine gelen yorumlara cevap vermesiyle meşhur Pınar Altuğ, geçtiğimiz saatlerde @yapayzekacannn adlı kullanıcının kendisi benzettiği Yeşilçam güzelini görünce hayran kaldı!
@yapayzekacannn Pınar Altuğ'u güzelliğiyle nam salmış efsane isim Gülşen Bubikoğlu'na benzetti.
Altuğ, o fotoğrafı "Çok hayranı olduğum @gulsenbubikogluofficial na benzetilmek ❤️" notuyla Instagram hesabında paylaştı.
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Sizce benziyorlar mı sahiden?
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