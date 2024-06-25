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Afra Saraçoğlu'nu Örnek Gösterdi: Yalı Çapkını'nın Yıldızına Gülse Birsel'den Büyük Jest!

Afra Saraçoğlu'nu Örnek Gösterdi: Yalı Çapkını'nın Yıldızına Gülse Birsel'den Büyük Jest!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
25.06.2024 - 13:31

Gülse Birsel'in yeni kitabı 'Beni Gözünüzde Büyütmeyin'den bir detay paylaşan kullanıcı, ünlü ismin Afra Saraçoğlu'na büyük jest geçtiğini ortaya çıkardı!

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Avrupa Yakası, Yalan Dünya, Jet Sosyete, Aramızda Kalsın gibi birçok kült projede imzası bulunan Gülse Birsel'in yeni kitabı "Beni Gözünüzde Büyütmeyin" 29 Mayıs'ta raflardakini yerini almıştı hatırlarsanız.

Avrupa Yakası, Yalan Dünya, Jet Sosyete, Aramızda Kalsın gibi birçok kült projede imzası bulunan Gülse Birsel'in yeni kitabı "Beni Gözünüzde Büyütmeyin" 29 Mayıs'ta raflardakini yerini almıştı hatırlarsanız.

Birsel'in okuyuculara hayatın zorlukları içinde gülmek için daima bir sebep olduğunu hatırlatmak amacıyla kaleme aldığı kitaptan bir detay geçtiğimiz saatlerde gündeme oturdu!

Birsel'in okuyuculara hayatın zorlukları içinde gülmek için daima bir sebep olduğunu hatırlatmak amacıyla kaleme aldığı kitaptan bir detay geçtiğimiz saatlerde gündeme oturdu!

Gülse Birsel'in kitabının ara satırlarındaki detayı yakalayan kullanıcı, ünlü ismin Afra Saraçoğlu'na büyük bir jest yaptığını da ortaya çıkarmış oldu.

Gülse Birsel'in kitabının ara satırlarındaki detayı yakalayan kullanıcı, ünlü ismin Afra Saraçoğlu'na büyük bir jest yaptığını da ortaya çıkarmış oldu.

Birsel, güzel ve doğal kadına örnek olarak Afra Saraçoğlu'nu gösterdi, e Afra fanları da ayağa kalktı tabii!

Birsel, güzel ve doğal kadına örnek olarak Afra Saraçoğlu'nu gösterdi, e Afra fanları da ayağa kalktı tabii!

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