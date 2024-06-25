Bu Ne Gerginlik? Dilan Çiçek Deniz'le Aşk Yaşayan Oğlu Sorulan Sinan Çetin Kendisiyle Görüşmediğini Söyledi!
Bu Ne Gerginlik? Dilan Çiçek Deniz'le Aşk Yaşayan Oğlu Sorulan Sinan Çetin Kendisiyle Görüşmediğini Söyledi!
Yıllar sonra Cihangir sokaklarında Aramızda Kalmasın muhabirleri tarafından görüntülenen Sinan Çetin'e şimdilerde Dilan Çiçek Deniz'le yaşadığı aşkla gündemde olan oğlu Rafael Cemo soruldu. Sinan Çetin'İn gergin halleri dikkat çekti!
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Mert Yazıcıoğlu ile ilişkisi sessiz sedasız biten Dilan Çiçek Deniz'in adı Nisan ayının sonlarında Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin ile anılmaya başlamıştı hatırlarsanız!
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Aşkı doğrulayan ikili, en son Bodrum'da Umut Ünver tarafından yazın keyfini çıkarırken görüntülenmişti.
Uzun bir süredir ortalarda olmayan baba Sinan Çetin, geçtiğimiz saatlerde Aramızda Kalmasın kameraları tarafından Cihangir sokaklarında görüntülendi.
Kameraları gördüğü an gergin bir ruh haline bürünen Sinan Çetin, oğlu Rafael Cemo ve Dilan Çiçek Deniz aşkı sorulduğunda gerginliğin vitesini daha da artırdı.
Önce "Neler yapıyorsunuz?" sorusuna "hiçbir şey" diyerek cevap veren Sinan Çetin, "konuşmamız bitti mi?" diyerek muhabirlerden uzaklaşmaya çalıştı.
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Ardından oğlu Rafael Cemo ve Dilan Çiçek Deniz'le yaşadığı aşk sorulduğunda ise "Kendisine sorun, ikinci soruya geçelim" dedi ve kendisiyle görüşmediğini açıkladı...
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Adamın çocuklarına bak rafael tess orfeo ,sorsan yerli ve milli akape hayranıdır,yersen.....
Bu adamın oğlu birini öldürmüştü sanırım onunla alakalı sandım yıllar sonra hala soruyorlar demek ki diye düşünmüştüm adam katil oğlunu kurtarmış iktidar ile... Devamını Gör
Ak partili rezillerin korudugu bir pislik adamda bu...Dilan Polat Engin Polat serbest kaldi ya kepazelere hakli soru sormak anlamsiz...
Ee aw bize de
E okuma kardeşim.. böyle bir seçeneğin var