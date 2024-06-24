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O da İçimizden Biri: Bir Kullanıcıdan Yıllar Sonra Gelen Aslı Enver İtirafı Kalbinizi Sımsıcak Yapacak!

O da İçimizden Biri: Bir Kullanıcıdan Yıllar Sonra Gelen Aslı Enver İtirafı Kalbinizi Sımsıcak Yapacak!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
24.06.2024 - 23:13

Aslı Enver'in saçlarını kestirdiğini duyuran Twitter (X) gönderisinin altına gelen itiraf kalbinizi ısıtacak!

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Yıllar, hayatımıza Hayat Bilgisi ve Kavak Yelleri'ndeki dünya tatlısı halleriyle giren Aslı Enver'den hiçbir şey götürmedi!

Yıllar, hayatımıza Hayat Bilgisi ve Kavak Yelleri'ndeki dünya tatlısı halleriyle giren Aslı Enver'den hiçbir şey götürmedi!

Seneler boyunca nahifliği, duru güzelliği ve samimiyetiyle öne çıkan Aslı Enver, yaklaşık son bir yıldır kendisinden bile daha güzel kızı Elay'la gündemden düşmüyor biliyorsunuz!

Seneler boyunca nahifliği, duru güzelliği ve samimiyetiyle öne çıkan Aslı Enver, yaklaşık son bir yıldır kendisinden bile daha güzel kızı Elay'la gündemden düşmüyor biliyorsunuz!

En son geçtiğimiz gün de yazın gelmesiyle beraber daralınca kestirdiği saçlarıyla büyük övgü toplamıştı kendisi!

En son geçtiğimiz gün de yazın gelmesiyle beraber daralınca kestirdiği saçlarıyla büyük övgü toplamıştı kendisi!

Kaçıranlar için yeni imajıyla İstanbullu Gelin dizisinde canlandırdığı ikonik karakter Süreyya'ya benzetilen Enver'e gelen yorumlardan bu yazımızda bahsetmiştik:

Aslı Enver bu sefer de saçlarını kestirdiğinin haberinin paylaşıldığı Twitter gönderisinin altına gelen itirafla gündeme oturdu ve yine kendine hayran bıraktı.

Aslı Enver bu sefer de saçlarını kestirdiğinin haberinin paylaşıldığı Twitter gönderisinin altına gelen itirafla gündeme oturdu ve yine kendine hayran bıraktı.

@balikolmakguzel adlı bir Twitter (X) kullanıcısı, zamanında Aslı Enver'in DM kutusunu günlük olarak kullandığını ve Aslı Enver'in de tüm tatlılığıyla kendisine cevap verdiğini iddia etti!

@balikolmakguzel adlı bir Twitter (X) kullanıcısı, zamanında Aslı Enver'in DM kutusunu günlük olarak kullandığını ve Aslı Enver'in de tüm tatlılığıyla kendisine cevap verdiğini iddia etti!
twitter.com
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Konuşmaların ekran görüntüsünü isteyen diğer kullanıcılara ise şu şekilde cevap verdi! 🙈

Konuşmaların ekran görüntüsünü isteyen diğer kullanıcılara ise şu şekilde cevap verdi! 🙈

Ayrıca belki hatırlayanlar olur, yıllar önce bir kez daha Aslı Enver'in bir hayranıyla ablası gibi konuştuğu ve dertleştiği iddia edilmişti, bu ekran görüntüsü de o zamandan kalmaydı! Artık gerçek mi değil mi orasını bilemiyoruz ama söz konusu Aslı Enver olunca hiç de olağandışı gibi gelmiyor bu bağrına basıp samimiyet gösterme meselesi!

Ayrıca belki hatırlayanlar olur, yıllar önce bir kez daha Aslı Enver'in bir hayranıyla ablası gibi konuştuğu ve dertleştiği iddia edilmişti, bu ekran görüntüsü de o zamandan kalmaydı! Artık gerçek mi değil mi orasını bilemiyoruz ama söz konusu Aslı Enver olunca hiç de olağandışı gibi gelmiyor bu bağrına basıp samimiyet gösterme meselesi!
twitter.com

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