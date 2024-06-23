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Aslı Enver İmaj Değişikliğine Gitti: Son Halini Görenlerin Aklına Sadece İstanbullu Gelin Süreyya Geldi!

Aslı Enver İmaj Değişikliğine Gitti: Son Halini Görenlerin Aklına Sadece İstanbullu Gelin Süreyya Geldi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
23.06.2024 - 17:56

Son dönemlerde, dünya güzeli kızı Elay'la gündemden düşmeyen Aslı Enver yaz gelince uzayan saçlarına veda etmeye karar verdi! Saçlarını kestiren Aslı Enver'in son hali, yıllar önce İstanbullu Gelin dizisinde canlandırdığı Süreyya karakterininkine benzetildi! Gözler yaşardı, yorum yağdı!

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Kavak Yelleri dizisindeki Mine rolüyle hayatımıza giren Aslı Enver yıllardır nahif oyunculuğu, güzelliği, duruluğu ve samimiyetiyle en sevilen ünlü isimlerin arasında yer alıyor biliyorsunuz!

Kavak Yelleri dizisindeki Mine rolüyle hayatımıza giren Aslı Enver yıllardır nahif oyunculuğu, güzelliği, duruluğu ve samimiyetiyle en sevilen ünlü isimlerin arasında yer alıyor biliyorsunuz!

En son Mehmet Günsür'le Arayış dizisinde izlediğimiz güzel oyuncu, 2022'de Berkin Gökbudak'la dünyaevine girmiş, 2023'te de kızları Elay'ı kucağına almıştı hatırlarsanız.

En son Mehmet Günsür'le Arayış dizisinde izlediğimiz güzel oyuncu, 2022'de Berkin Gökbudak'la dünyaevine girmiş, 2023'te de kızları Elay'ı kucağına almıştı hatırlarsanız.

Hemen hemen son bir yıldır Elay'la verdiği pozlarla ve Elay'ın eşsiz güzelliğiyle tüm gözleri üzerine çeken ve gören herkese de koca bir "maşallah" dedirten Aslı Enver, geçtiğimiz saatlerde imaj değişikliğine gitti.

Hemen hemen son bir yıldır Elay'la verdiği pozlarla ve Elay'ın eşsiz güzelliğiyle tüm gözleri üzerine çeken ve gören herkese de koca bir "maşallah" dedirten Aslı Enver, geçtiğimiz saatlerde imaj değişikliğine gitti.

Yazın da gelmesiyle beraber fazlasıyla uzayan saçlarıyla vedalaşmaya karar veren Enver, soluğu kuaförde aldı.

Yazın da gelmesiyle beraber fazlasıyla uzayan saçlarıyla vedalaşmaya karar veren Enver, soluğu kuaförde aldı.

Kahkülleri düzeltilen ve saçı kısaltılan Aslı Enver'in son hali yıllar önce reyting rekorları kıran ve hala birçok insanin favori dizileri arasında yer alan İstanbullu Gelin'de canlandırdığı Süreyya'ya benzetildi!

Kahkülleri düzeltilen ve saçı kısaltılan Aslı Enver'in son hali yıllar önce reyting rekorları kıran ve hala birçok insanin favori dizileri arasında yer alan İstanbullu Gelin'de canlandırdığı Süreyya'ya benzetildi!
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Özcan Deniz'le beraber başrolünde yer aldığı dizi, o dönem herkesin Enver'e bir kez daha aşık olmasına sebebiyet vermişti!

Özcan Deniz'le beraber başrolünde yer aldığı dizi, o dönem herkesin Enver'e bir kez daha aşık olmasına sebebiyet vermişti!

E hal böyle olunca, kendisini yeniden yıllar önce canlandırdığı karakter Süreyya gibi görenler hızını alamadı tabii!

E hal böyle olunca, kendisini yeniden yıllar önce canlandırdığı karakter Süreyya gibi görenler hızını alamadı tabii!
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