41 Kere Maşallah: Eda Ece'nin Doğum Gününü Kutlayan Aslı Enver'in Paylaşımı "Geç Olsun Güç Olmasın" Dedirtti!
41 Kere Maşallah: Eda Ece'nin Doğum Gününü Kutlayan Aslı Enver'in Paylaşımı "Geç Olsun Güç Olmasın" Dedirtti!
Ası Enver, biricik dostu Eda Ece'nin doğum gününü daha önce hiç görmediğimiz bir pozla kutladı!
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Güzelliği, doğallığı ve samimiyetiyle ama en çok da Yasak Elma'daki Yıldız rolüyle gönülleri fetheden Eda Ece, geçtiğimiz aylarda ilk bebeği Mina'yı kucağına aldı biliyorsunuz!
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Benzer şekilde birkaç ay önce anne olan Aslı Enver'le dostluğu ise bir süredir dikkat çeken ve gören herkese "allah böyle arkadaşlık nasip etsin" dedirten türden!
Aslı Enver'in ardından annelik bayrağını devralan Eda Ece, yakın arkadaşından birçok şey öğrenmiş, alışverişlere beraber çıkmışlardı hatırlarsanız.
En son Bodrum'da minik kızları Elay ve Mina'yla tatil yaparken görüntülenen ikili, bundan sonra et ve tırnak gibi olup "ünlü dostlar" kervanına katılacaklarının sinyalini çoktan vermişti.
Gören herkesin içini sımsıcak yapacak bir paylaşım da geçtiğimiz saatlerde Aslı Enver'den geldi. Eda Ece, Elay ve Mina'yla bugüne dek hiç paylaşmadığı bir pozu paylaşan Enver, biricik arkadaşının doğum gününü "sen bugüne kadar neredeydin be arkadaşım" notuyla kutladı.
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