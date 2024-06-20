Aşkın Uzun Süren Bir Şey Olmadığını Savunan "İlişki Profesörü" Demet Özdemir'in Sözleri Tartışma Yarattı!

Ahmet Mümtaz Taylan'ın Empati programına konuk olan Demet Özdemir, aşka dair enteresan açıklamalarda bulundu! Aşkın uzun süren bir şey olduğuna inanmadığını söyleyip kendi aşklarının kısa sürdüğünü vurgulayan Özdemir'in sözleri sosyal medyada tartışma yarattı!