Aşkın Uzun Süren Bir Şey Olmadığını Savunan "İlişki Profesörü" Demet Özdemir'in Sözleri Tartışma Yarattı!
Aşkın Uzun Süren Bir Şey Olmadığını Savunan "İlişki Profesörü" Demet Özdemir'in Sözleri Tartışma Yarattı!
Ahmet Mümtaz Taylan'ın Empati programına konuk olan Demet Özdemir, aşka dair enteresan açıklamalarda bulundu! Aşkın uzun süren bir şey olduğuna inanmadığını söyleyip kendi aşklarının kısa sürdüğünü vurgulayan Özdemir'in sözleri sosyal medyada tartışma yarattı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Instagram'da 16 milyon takipçisi olan Demet Özdemir, hem oyunculuğu, hem özel hayatı, hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık tüm gözleri üzerine çeken isimlerden!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Oğuzhan Koç'la 2022'de evlenen ve bir yıl dolmadan boşanan Demet Özdemir'in daha öncesinde de sonrasında da adı başkalarıyla anıldı fakat bir türlü dikiş tutturamadı kendisi!
Geçtiğimiz günlerde de Ahmet Mümtaz Taylan'ın Empati programına konuk oldu Demet Özdemir. Programda en çok dikkat çeken kısım ise Özdemir'in aşka dair döktürdüğü incilerdi!
Aşkın uzun süreceğine inanmadığını belirten Özdemir, "Bende hep çok kısa sürüyor" dedi ve ekledi: "Aşkı kimyaya bağlıyorum. Birini tanımak zorunda değilsin, tek saniyelik müthiş bir an."
Aşkın uzun süreli olmadığını savunması kimilerini kızdırırken kimilerinin de duygularına tercüman olmasına vesile oldu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇 Siz ne düşünüyorsunuz? Aşk uzun süren bir şey mi? Değil mi? Hadi yorumlarda buluşalım!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın