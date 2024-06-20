Prens'e Veliaht Geliyor: Ünlü Komedyen Giray Altınok'un Eşi Cansu Diktaş Hamile Olduğunu Açıkladı!
Prens'e Veliaht Geliyor: Ünlü Komedyen Giray Altınok'un Eşi Cansu Diktaş Hamile Olduğunu Açıkladı!
Güldür Güldür'le müthiş bir çıkış yakaladıktan sonra Prens dizisiyle tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran komedyen Giray Altınok'un eşi bebek beklediklerini duyurdu. 🧿
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Güldür Güldür'le hayatımıza giren, komedi yapımlarında son yılların en dikkat çeken isimlerinden biri haline gelen Giray Altınok'u mutlaka tanıyorsunuzdur!
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2023'ten bu yana Blu TV'de senaryosunu kendi yazdığı Prens dizisiyle herkesi kahkahaya boğan ünlü komedyen, gündemdeki konulara komik göndermeleriyle de sık sık öne çıkıyor.
Ayrıca 2018 yılından beri de kendisi gibi oyuncu olan Cansu Diktaş'la evli Altınok! İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan çiftten musmutlu bir haber var, üstelik epeydir varmış da haberimiz yokmuş!
Meğer Cansu Diktaş, 6,5 aylık hamileymiş! Prens'e veliaht geliyor anlayacağınız! Hayırlı uğurlu olsun, sağlıkla gelsin Altınok bebek! 🧿
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